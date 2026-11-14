Informacje strony rosyjskiej o rzekomym przejęciu kontroli nad miejscowością Voskresenka w obwodzie zaporoskim są niezgodne z rzeczywistością. Miejscowość pozostaje pod kontrolą Sił Obronnych Ukrainy – poinformowali wojskowi 14 listopada.

Informację tę Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało na Facebooku, udostępniając jednocześnie odpowiedni materiał wideo od Grupy Wojsk „Południe”.

W Grupie Wojsk „Południe” poinformowano centrum, że Wośkresenka znajduje się w odległości ponad 20 kilometrów od linii walk. Aby to potwierdzić, żołnierze 142. oddzielnej brygady zmechanizowanej nagrali film bezpośrednio w tej miejscowości i rozwinęli tam ukraińską flagę.

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„Do końca października wróg planował znaczące przełamanie naszego pasa obrony. Nie zdoławszy zrealizować tego planu, okupanci stwarzają dla swojego dowództwa iluzję posuwania się w kierunku Zaporoża. W rzeczywistości jednak Woskresenka znajduje się głęboko w naszym tylu” – poinformowano w Grupie Wojsk „Południe”.

W Centrum Operacyjnym podkreślono, że rosyjskie dowództwo po raz kolejny próbuje przedstawić pragnienia jako rzeczywistość i stworzyć iluzję postępów na froncie.

W ciągu ostatniej doby zniszczono 33 systemy artyleryjskie okupantów.

W ciągu doby rosyjscy okupanci 47 razy próbowali przedrzeć się w rejonie Pokrowska.

Kostiantynówka w obwodzie donieckim pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, pomimo oświadczeń rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o rzekomej okupacji miasta.

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