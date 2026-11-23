Prezydent Ukrainy oświadczył 23 listopada, że w pobliżu portu w Bengazi ukraińskie drony morskie zatopiły rosyjską korwetę „Merkury” z helikopterem Ka-27 na pokładzie oraz trafiły statek towarowy MV ANGARA, który przewoził rosyjskie uzbrojenie.

„Wszystko miało miejsce w pobliżu wybrzeży Libii. Nasi żołnierze wykorzystali siedem dronów morskich produkcji ukraińskiej. Pomimo wszelkich prób przeciwdziałania ze strony wroga rosyjska korweta „Merkury” została zatopiona, a jest to jeden z ich najnowszych okrętów, który został wprowadzony do służby już w czasie wojny na pełną skalę w 2023 roku. Wraz z korwetą zniszczono również śmigłowiec bojowy Ka-27” – poinformował prezydent.

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Według danych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) „Merkury” o numerze pokładowym 734 należał do Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej. Korweta regularnie eskortowała rosyjskie konwoje morskie, w szczególności chroniła statek towarowy MV ANGARA, który stał się drugim celem operacji.

SBU poinformowała, że Rosja wykorzystywała ten objęty sankcjami statek do transportu sprzętu wojskowego, w szczególności w ramach tzw. „ekspresów syryjskich” i „libijskich”.

„Oba statki stanowiły dla Ukrainy uzasadnione cele wojskowe, ponieważ bezpośrednio służyły potencjałowi wojskowemu Federacji Rosyjskiej”.

Źródła: Wołodymyr Zełenski, SBU

Przypomnijmy, że rosyjska korweta „Merkury” zatonęła po trafieniu przez drony.

Wideo: drony zniszczyły rosyjską korwetę „Merkury” w porcie w Bengazi.

22 listopada w Libii morskie drony trafiły objęty sankcjami statek transportowy ASCALON, który płynął z Kaliningradu do portu w Bengazi, prawdopodobnie z wyposażeniem wojskowym i techniką dla „Korpusu Afrykańskiego” RF.

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