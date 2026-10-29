Film: Zełenski pokazał przerażające skutki rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze

29 października prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował nagranie z miejsca rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze. Według wstępnych danych w wyniku ataku dronem rakietowym zginęło 13 osób, a kolejne dziesięć odniosło obrażenia.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zareagował na atak Rosji dronem rakietowym na dworzec w Dnieprze, w wyniku którego zginęło 13 osób, i pokazał pierwsze zdjęcia z miejsca wrogiego ataku.

„Straszliwy rosyjski atak na dworzec kolejowy w Dnieprze. Rosjanie zaatakowali dronem peron, na którym stał zwykły pociąg podmiejski oraz regularny pociąg pasażerski. Niestety, na chwilę obecną wiadomo o 13 ofiarach śmiertelnych. Składam kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Dziesięć osób zostało rannych” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Jak powiedział, na miejscu działają odpowiednie służby.

„Ile takich ataków terrorystycznych zadała Rosja naszym obywatelom już po zniesieniu sankcji wobec niektórych rosyjskich oligarchów i sektora energetycznego, zamiast podjąć działania na rzecz deeskalacji. Właśnie dlatego Ukraina zawsze podkreśla, że potrzebne są sprawiedliwe i zdecydowane działania ze strony Ameryki i Europy w odpowiedzi na rosyjską eskalację: sankcje wobec Moskwy i jej machiny wojennej nie mogą słabnąć, dopóki trwa ta rosyjska wojna. Nadszedł czas na nowe, silniejsze sankcje ze strony UE, Ameryki i G7. Dziękuję wszystkim, którzy są gotowi tak pomagać” — podkreślił Zełenski.

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Przypomnijmy, że okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku czego zginęło co najmniej 13 osób.

W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym.

Okupanci zaatakowali cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie rówieńskim; jest jedna ofiara śmiertelna.

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