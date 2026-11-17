Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował 17 listopada, że uderzenie na most krymski zostało przeprowadzone w siódmym etapie operacji, do której przygotowania trwały kilka tygodni. Do ostatecznego ataku ukraińskie siły zbrojne wykorzystały różne typy dronów i rakiet.

„Dzisiaj każdy może zobaczyć skutki uderzenia na główny korytarz wojskowy prowadzący z terytorium Rosji do naszego ukraińskiego Krymu” – oświadczył Zełenski.

Jak powiedział, jest to wynik siódmego etapu operacji. Została ona opracowana i koordynowana przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z Sztabem Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy, a jej realizacja trwała kilka tygodni.

Prezydent nazwał operację bezprecedensową i podziękował Służbie Bezpieczeństwa, wszystkim zaangażowanym jednostkom Sił Obronnych, ministrowi obrony, Naczelnym Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy oraz Sztabowi Generalnemu. Osobno podziękował służbom wywiadowczym oraz każdemu producentowi broni.

„Nasi żołnierze stopniowo niszczyli systemy obrony przeciwlotniczej, radary, środki walki elektronicznej oraz inne wyznaczone obiekty na drodze do ostatecznego celu” – powiedział Zełenski.

Według jego informacji, w tej operacji wykorzystano Dovbush, „Wendeta”, Da Vinci, „Sichień”, MICH 2000, „Ruta”, „Palianica”, An-197, FP-1, FP-5 „Flamingo” oraz R-360 „Neptun”.

Na kluczowym etapie, jak powiedział prezydent, znakomicie sprawdziły się drony „Palianica”. Trafiły one w część mostu przeznaczoną dla ruchu samochodowego. Część kolejową trafiły rakiety „Neptun”, drony „Ruta” oraz FP-5.

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Ponadto nasi żołnierze przeprowadzili precyzyjny atak przy pomocy „Flamingo”. Zełenski zaznaczył, że łączność działała bez zarzutu aż do ostatnich sekund.

„Wielokrotnie proponowaliśmy Rosji działania na rzecz deeskalacji, ale na wszystkie propozycje słyszeliśmy jedynie głośne odmowy” – podkreślił prezydent.

Powiedział, że Rosja codziennie atakuje ukraińską infrastrukturę, w szczególności mosty w Zaporożu, Dnieprze, Kijowie i obwodzie odeskim.

„Odbudowujemy naszą infrastrukturę. Ale przypominamy też Rosji, że wojna zawsze powróci tam, gdzie się rozpoczęła” – dodał Zełenski.

„Potencjał obronny Ukrainy jest i będzie wysoki, a my nigdy nie pozostawimy bez odpowiedzi terroru wymierzonego w nasze miasta i ludzi” – podsumował.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do zniszczenia mostu kerczeńskiego 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane w tę wspólną operację.

W wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada na dnie kanału Kercz-Jenikal znalazło się około 6000 ton rosyjskiej stali. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wpisu, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego przez most.

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