64-letnią Swiatlanę Podolską ewakuowano z wsi położonej w pobliżu linii frontu w obwodzie zaporoskim. Kobieta spędziła pięć miesięcy wraz z żołnierzami, zanim udało jej się dotrzeć na bezpieczny teren.

Swiatłana Mykołajewna postanowiła opuścić rodzinną wioskę po tym, jak rosyjski dron zabił ostatniego mężczyznę, który tam mieszkał. Tragedia wydarzyła się w Wielki Piątek (10 kwietnia): mężczyzna wyszedł po papierosy, gdy dogonił go wrogi dron.

64-letnia kobieta pozostała jedyną mieszkanką Małej Tokmachki. Rosyjskie wojska siedem razy zaatakowały jej gospodarstwo za pomocą dronów.

Pomimo niebezpieczeństwa Svitlana do ostatniej chwili nie chciała opuszczać domu. Dbała o ogród, karmiła świnię, kozy i kury, mając nadzieję, że wojna wkrótce się skończy.

„Do ostatniej chwili pilnowałam domu. Mam ogródek. Karmiłam świnię, kozy i kury. Myślałam: a co, jeśli jutro skończy się wojna? Po co teraz to wszystko porzucać?” – opowiedziała kobieta.

Jednak po tym, jak jej dom został ostatecznie zniszczony, Svitlana Mykolajivna zwróciła się do ukraińskich żołnierzy z prośbą o pomoc w ewakuacji.

Ewakuacja przeciągnęła się na pięć miesięcy. Ze względu na warunki pogodowe, dużą liczbę rosyjskich dronów oraz zaminowane drogi transport wojskowy nie mógł dotrzeć do miejsca, w którym przebywała kobieta.

Dopiero pod koniec września, kiedy na stepach tawrijskich zaczęły pojawiać się poranne mgły, Svitlana Mykolajivna wraz z żołnierzami 118. Brygady Pieszej i dwoma psami wyruszyła w pieszą wędrówkę na bezpieczne terytorium.

Żołnierze Viking, Stef, Sieczń i Wiktor wraz z kobietą przez prawie miesiąc pokonywali niebezpieczną trasę. Aby nie znaleźć się w zasięgu rosyjskich dronów, poruszali się krótkimi przebiegami i głównie o zmierzchu. Podczas ucieczki trzykrotnie przepływali rzekę.

„Bardzo się wtedy bałam, że Wiktor utonie. On miał na sobie kamizelkę kuloodporną, a do tego ja byłam dla niego dodatkowym obciążeniem. Zaplątałam się w „plątaninę”, a on mnie ratował. Bardzo się martwiłam, żeby nie stać się dla nich ciężarem, żeby ich nie zawieść. Do dziś nie wiem, jak to przetrwałam i dotarłam do celu” – wspomina Svitlana.

Jak twierdzi, podczas wspólnej podróży ona i żołnierze stali się dla siebie jak rodzina.

Grupa dotarła do bezpiecznej strefy 21 października. Obecnie Svitlana Mykołajivna przebywa razem z córką. Żołnierze 1. batalionu zmechanizowanego 118. OMBr pomogli jej wynająć mieszkanie.

Historię ewakuacji tej kobiety opowiedzieli żołnierze 118. oddzielnej brygady zmechanizowanej.

Ukraina przygotowuje nowe misje humanitarne w celu ewakuacji obywateli przy wsparciu Melanii Trump – poinformował Lubinec.

Wcześniej Lubinec ogłosił dodatkową ewakuację z Oleszok i okolicznych wsi.

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszok.

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