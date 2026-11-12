Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff oświadczył, że po spotkaniu z Władimirem Putinem zamierza omówić jego wyniki z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Jak powiedział, wraz z Jaredem Kushnerem uda się do Irlandii, gdzie zaplanowano spotkanie z ukraińskim przywódcą.

Amerykańscy przedstawiciele mają poinformować Zełenskiego o wynikach rozmów w Moskwie i spróbować przekonać go do wyboru jednej z proponowanych dróg zakończenia wojny.

Witkoff wyraził również nadzieję, że po wizycie w Moskwie uda się oficjalnie ogłosić przygotowania do kolejnego spotkania w ramach rozmów trójstronnych.

Źródło: Steve Witkoff

12 listopada rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował zorganizowanie misji humanitarnej do Konstantynówki w obwodzie donieckim, angażując w jej przygotowanie rzeczników praw obywatelskich Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Wcześniej Witkoff i Kushner spotkali się z Putinem w Moskwie, aby omówić kwestię pokoju na Ukrainie.

Wcześniej Kreml ujawnił tematy rozmów Putina z Witkoffem i Kushnerem.

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