Witkoff zamierza przekonać Zełenskiego do zakończenia wojny po rozmowach z Putinem
Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff oświadczył, że po spotkaniu z Władimirem Putinem zamierza omówić jego wyniki z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Jak powiedział, wraz z Jaredem Kushnerem uda się do Irlandii, gdzie zaplanowano spotkanie z ukraińskim przywódcą.
Amerykańscy przedstawiciele mają poinformować Zełenskiego o wynikach rozmów w Moskwie i spróbować przekonać go do wyboru jednej z proponowanych dróg zakończenia wojny.
Witkoff wyraził również nadzieję, że po wizycie w Moskwie uda się oficjalnie ogłosić przygotowania do kolejnego spotkania w ramach rozmów trójstronnych.
Źródło: Steve Witkoff
12 listopada rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował zorganizowanie misji humanitarnej do Konstantynówki w obwodzie donieckim, angażując w jej przygotowanie rzeczników praw obywatelskich Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.
Wcześniej Witkoff i Kushner spotkali się z Putinem w Moskwie, aby omówić kwestię pokoju na Ukrainie.
Wcześniej Kreml ujawnił tematy rozmów Putina z Witkoffem i Kushnerem.