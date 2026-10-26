W wyniku rosyjskiego ataku na gminę Kramatorsk zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych

Rankiem 26 października rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły cztery ataki na miejscowość Jasnogirka w gminie Kramatorsk w obwodzie donieckim.

„W wyniku ataków na gminę Kramatorsk zginęła co najmniej 1 osoba, a 10 zostało rannych. Wśród rannych znajduje się 13-letnia dziewczynka” – poinformował szef obwodowej administracji wojskowej. Na miejscu zdarzenia działają wszystkie odpowiednie służby, rannym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna, a skala zniszczeń i ostateczna liczba poszkodowanych są obecnie ustalane.

„Rosjanie ponownie atakują ludność cywilną – i ponownie cierpią dzieci. Dzieci, które nie powinny znajdować się tak blisko linii frontu. Dzieci, za których bezpieczeństwo odpowiedzialni są ich rodzice. Przypominam, że na całym terytorium gminy Kramatorska trwa obowiązkowa ewakuacja rodzin z dziećmi w trybie przymusowym. To nie jest kaprys – to jedyna możliwość ochrony dzieci” — podkreślił Wadim Filaskin.

Źródło: szef Donieckiej Okręgowej Administracji Wojskowej Wadim Filaskin.

W ciągu ostatniej doby, 25 października, w obwodzie donieckim w wyniku rosyjskich ostrzałów zginął jeden cywil. Dziesięć osób zostało rannych.

26 października rosyjskie wojska ponownie zaatakowały centrum handlowe w Zaporożu. W wyniku ataku w obiekcie wybuchł pożar.

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