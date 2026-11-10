W wyniku rosyjskiego ataku na Kropywnicki rano 10 listopada rannych zostało dwie osoby
We wtorek, 10 listopada, Kropywnicki stał się celem rosyjskiego ataku. W wyniku uderzenia ranne zostały dwie osoby.
Informację tę podał na Facebooku szef obwodowej administracji wojskowej Andrij Rajkowicz.
Jak podał, poszkodowani przebywają już w szpitalu.
Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.
W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon Kremenczuka w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.
W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.