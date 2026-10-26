W wyniku ataku samobójczego na Pawłograd zginęła jedna osoba, a siedem kolejnych zostało rannych

Rosyjskie wojska okupacyjne zaatakowały Pawłograd w obwodzie dniepropetrowskim przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego. W wyniku ostrzału wroga zginęła jedna osoba, a liczba rannych wzrosła do siedmiu.

„Jedna osoba zginęła, co najmniej trzy osoby odniosły rany. Wróg uderzył dronem na Pawłograd. Wszyscy ranni przebywają obecnie w szpitalu. Wśród nich są dwie 10-letnie dziewczynki” – zaznaczył szef obwodowej administracji wojskowej.

W wyniku trafienia spłonął samochód, a uszkodzenia odniosło kilka wielopiętrowych budynków mieszkalnych oraz obiekt handlowy. Dodatkowe dane dotyczące liczby ofiar potwierdziły służby ratownicze: „W wyniku rosyjskiego ataku na miasto Pawlohrad zginęła 1 osoba, a 7 zostało rannych, w tym 2 dzieci”.

Źródło: szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha.

Rano 26 października rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły cztery ataki na miejscowość Jasnogirka w gminie Kramatorsk w obwodzie donieckim.

W ciągu ostatniej doby, 25 października, w obwodzie donieckim w wyniku rosyjskich ostrzałów zginął jeden cywil. Jeszcze dziesięć osób odniosło rany.

26 października rosyjskie wojska ponownie uderzyły na centrum handlowe w Zaporożu. W wyniku ataku w obiekcie wybuchł pożar.

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