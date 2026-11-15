Rosja popełnia na Ukrainie systematyczne zbrodnie wojenne, których skala jest porównywalna z wydarzeniami z czasów II wojny światowej, co wyklucza jej powrót do społeczności międzynarodowej bez pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

„Udokumentowane okrucieństwa na Ukrainie podkreślają znaczenie międzynarodowego prawa humanitarnego. Wojna nie znosi ochrony prawnej osób cywilnych ani jeńców, a konieczność wojenna nie usprawiedliwia tortur, celowych ataków na ludność cywilną, pozasądowych egzekucji ani nielegalnej deportacji” – podkreślił w swoim artykule emerytowany pułkownik armii amerykańskiej John Fairlamb.

Ekspert zwrócił uwagę na liczne przypadki torturowania jeńców wojennych, przemocy seksualnej, uprowadzenia ponad 20 tysięcy ukraińskich dzieci oraz tzw. „ludzkiego safari”, gdy rosyjscy żołnierze polują na cywilów za pomocą dronów, i potępił zaproszenie rosyjskich urzędników do Białego Domu.

Źródło: The Hill.

Śledczy z Narodowej Policji Ukrainy od początku pełnej inwazji wszczęli 246 219 postępowań karnych w sprawie przestępstw popełnionych przez rosyjskich żołnierzy i ich wspólników. Większość z nich – 228 992 sprawy – została wszczęta na podstawie artykułu dotyczącego naruszenia praw i zwyczajów wojennych.

Europol zgromadził dane dotyczące prawie 3 tysięcy osób podejrzanych o zbrodnie wojenne na Ukrainie.

Przypomnijmy, że od początku pełnej inwazji Rosja popełniła na Ukrainie 977 przestępstw przeciwko dziennikarzom i mediom.

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