21 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę kolejową w obwodzie żytomierskim. Atakowi padła stacja kolejowa w gminie Owrucka, gdzie po trafieniu wybuchł pożar.

W wyniku ataku jedna osoba odniosła obrażenia. Ratownicy medyczni szybko przetransportowali ją do szpitala, gdzie poszkodowanemu udzielono niezbędnej pomocy.

W miejscu trafienia wybuchł pożar.

Według informacji administracji obwodowej, o godz. 17:00 jednostki Państwowej Służby Ratowniczej całkowicie ugasiły pożar.

Ratownicy, lekarze i inne odpowiednie służby sprawnie działały na miejscu ataku. Władze obwodowe podziękowały im za szybką reakcję.

Informację tę podała Żytomierska Okręgowa Administracja Wojskowa.

Okupanci zaatakowali obiekty przemysłowe i transportowe w obwodzie żytomierskim; jest jedna osoba ranna.

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