Rosyjska armia traci codziennie ponad tysiąc żołnierzy w wojnie przeciwko Ukrainie. Skala strat Rosji zbliża się już do poziomu z czasów II wojny światowej – stwierdził ambasador USA. Według niego straty rosyjskich okupantów są tak znaczne, że przewyższają liczbę rekrutów, których armia Rosji przyjmuje co miesiąc.

Jak twierdzi amerykański dyplomata, obecne tempo strat sprawia, że kontynuowanie działań wojennych staje się dla Moskwy coraz trudniejsze. Podał dane, zgodnie z którymi Rosja co miesiąc rekrutuje od 20 do 25 tysięcy nowych żołnierzy, podczas gdy liczba poległych w tym samym okresie wynosi od 30 do 35 tysięcy.

Porównał również obecne straty Rosji z historycznymi kampaniami wojskowymi, zaznaczając, że ich skala zbliża się do strat ZSRR podczas II wojny światowej.

„To o rząd wielkości więcej niż stracili w Afganistanie i zbliża się do strat poniesionych przez nich podczas II wojny światowej – tysiąc dziennie. To po prostu nie do przyjęcia” – stwierdził Wolz.

Dyplomata uważa, że oba kraje są już wyczerpane długotrwałymi działaniami wojennymi, a kontynuacja wojny nie ma perspektyw.

„Tej wojny nie da się wygrać militarnie. Musi się ona zakończyć na drodze dyplomatycznej” – podsumował amerykański ambasador.

O tym poinformował stały przedstawiciel USA przy ONZ Mike Woltz w wywiadzie dla Fox News.



W ciągu ostatniej doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały na froncie kolejnych 1730 okupantów oraz środki obrony przeciwlotniczej.

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