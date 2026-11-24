Prawie siedem godzin w całkowitej ciemności, w ciasnej metalowej skrzyni naziemnego kompleksu zrobotyzowanego — tak przebiegała ewakuacja 53-letniego strażnika granicznego Andrieja Gorbonosa o pseudonimie „Minister” z linii frontu. Każda wyboista dziura na zniszczonej drodze sprawiała mu nieznośny ból, a jego głowa nieustannie uderzała o metalowe konstrukcje. Żołnierz przyznaje, że bez hełmu mógłby zginąć po prostu wewnątrz kompleksu.

Podczas przemieszczania się na nową pozycję strażnik graniczny nadepnął na zamaskowane, domowej roboty urządzenie wybuchowe. Fala uderzeniowa odrzuciła go o kilka metrów. Pomimo silnego wstrząsu mózgu i ciężkiego zranienia nogi, w wyniku którego stracił trzy palce, Andrij zdołał samodzielnie założyć sobie opaskę uciskową.

Następnie rozpoczęła się skomplikowana ewakuacja: kolega niósł rannego na plecach przez około półtora kilometra przez teren zaminowany. Później żołnierza umieszczono w naziemnym kompleksie zrobotyzowanym, który przetransportował go do lekarzy.

Dzisiaj, wspominając te wydarzenia, strażnik graniczny opowiada o nich zaskakująco spokojnie. Być może sekret takiego opanowania tkwi w jego niezwykłym doświadczeniu życiowym. Przed wojną Andrij Gorbonos z Dniepru zdążył bowiem zrealizować się w zupełnie różnych dziedzinach – od zarządzania dużymi przedsiębiorstwami po twórczość, sport i wschodnie praktyki duchowe.

Z wykształcenia Andrij jest prawnikiem i w swoim czasie przeszedł drogę od radcy prawnego do dyrektora jednego z oddziałów korporacji należącej do znanej sieci handlowej. Później kierował piekarnią, cegielnią oraz zakładem przetwórstwa mlecznego. Dzięki niezwykłemu talentowi wynalazczemu, we współpracy z wyspecjalizowanymi ekspertami opracował recepturę „chleba europejskiego” z dodatkiem konfitury jabłkowej, a także technologię produkcji cegły teksturowanej w stylu antycznym.

Kolejnym nieoczekiwanym rozdziałem w jego biografii jest teatr iluzji, który Andrij założył własnoręcznie. Profesjonalni iluzjoniści występowali z pokazami sztuczek i przedstawieniami przed dziećmi-sierotami, osobami wewnętrznie przesiedlonymi oraz ukraińskimi obrońcami. Jednocześnie przez wiele lat poważnie uprawiał sport: kulturystykę, wyciskanie na ławce oraz badmintona. W tej ostatniej dyscyplinie zdobył nawet brązowy medal w mistrzostwach Ukrainy weteranów.

Później Andrij zainteresował się jogą, a nabyte umiejętności niejednokrotnie przydały mu się na froncie. Umiejętność kontrolowania oddechu, własnego ciała i emocji pomagała zachować opanowanie w ekstremalnych warunkach, a sprawność fizyczna i opanowanie skomplikowanych asan – zwinnie manewrować w ciasnych strzelnicach i schronach, szybko zmieniać pozycję ciała oraz przejmować broń od towarzyszy broni podczas walki.

Andrij wstąpił do Państwowej Służby Granicznej w lutym 2026 roku, zgłaszając się dobrowolnie do Centrum Rekrutacji i Szkolenia oraz Służby Specjalnej po śmierci matki, którą przez długi czas opiekował się. Pomimo doświadczenia zawodowego i możliwości wyboru stosunkowo bezpiecznego stanowiska sztabowego, zdecydował się służyć w jednostce bojowej. W ten sposób dołączył do 3. oddziału straży granicznej. A pseudonim „Minister” wybrał sobie sam – z charakterystycznym dla niego poczuciem humoru i autoironią.

Andrij z entuzjazmem wspomina swoją pierwszą walkę strzelecką: „Pewnego dnia, podczas jednej z operacji, nasza grupa wdała się w otwartą walkę z wrogiem. Grupa wroga składała się z ośmiu osób, ale na naszą pozycję otwarcie atakowało dwóch. Z powodzeniem ich zlikwidowaliśmy, bez rannych i strat. Pozostałych sześciu – wyeliminowali nasi chłopcy obsługujący drony. Szczerze mówiąc, bałem się tylko przed pierwszym strzałem, potem – wszystko tak, jak nas uczono na kursie BZVP, przydały się absolutnie wszystkie umiejętności. W szczególności nasza współpraca we trójkę w tamtym momencie była, moim zdaniem, bliska ideału. Przez kolejne pięć dni po odparciu tego szturmu mocno oberwaliśmy od ich moździerzy i artylerii. Ale wytrzymaliśmy, a to jest najważniejsze”.

Obecnie strażnik graniczny przechodzi rehabilitację w sanatorium należącym do Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, podkreślając zwłaszcza skuteczność kąpieli siarkowodorowych i zabiegów regeneracyjnych. Jednocześnie, pomimo skutków odniesionych ran, Andrij nawet nie myśli o zakończeniu służby wojskowej. Jest przekonany, że jego wiedza prawnicza, doświadczenie w zarządzaniu oraz umiejętności w zakresie wsparcia psychologicznego mogą jeszcze przynieść Ukrainie wiele korzyści.

Swoją filozofię życia „Minister” wyjaśnia w prosty sposób: „Człowiek przychodzi na ten świat z określoną misją. Aby ją zrozumieć, trzeba podążać trzema ścieżkami – pracą, twórczością i działalnością charytatywną. Tylko w ten sposób można rozwinąć talenty, które dał nam Bóg”.