W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 140 starć bojowych. Największą aktywność rosyjskie wojska wykazały na kierunku Pokrowskim, gdzie ukraińscy obrońcy odparli 15 ataków wroga.

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły 84 naloty, podczas których zrzuciły 250 kierowanych bomb lotniczych. Ponadto okupanci wykorzystali 8690 dronów-kamikadze i przeprowadzili 2331 ostrzałów miejscowości oraz pozycji wojsk ukraińskich.

Jednocześnie lotnictwo, siły rakietowe i artyleria Sił Obronnych Ukrainy uderzyły w obszar skupienia personelu wroga, osiem systemów artyleryjskich i cztery punkty dowodzenia.

Według danych Sztabu Generalnego straty armii rosyjskiej w ciągu doby wyniosły 2980 żołnierzy. Ponadto ukraińscy obrońcy zniszczyli i uszkodzili:

cztery czołgi;

15 bojowych pojazdów opancerzonych;

68 systemów artyleryjskich;

sześć rakietowych systemów salwowych;

dwa systemy obrony przeciwlotniczej;

dziesięć naziemnych kompleksów robotycznych;

1843 bezzałogowe statki powietrzne;

638 pojazdów;

jedna jednostka sprzętu specjalnego;

jedna ciężka instalacja miotająca ogień.

Kierunek północno-slobozhański

W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie przeprowadziły trzy ataki w rejonach Ulanowego, Małej Slobidki i Doroszywki.

Kierunek południowo-slobozhański

Ukraińskie oddziały odparły siedem ataków wroga. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w rejonach Radkivki, Wołczańskich Chutorów, Zacharivki i Ochrimivki.

Kierunek Kupiański

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie nie prowadziły działań szturmowych.

Kierunek Liman

Siły obronne odparły cztery ataki wroga. Wojska rosyjskie próbowały posuwać się naprzód w rejonach Szyjkiwki i Limana.

Kierunek Słowiański

W ciągu ostatniej doby okupanci nie prowadzili aktywnych działań ofensywnych.

Kierunek Kramatorska

Ukraińscy obrońcy odparli jeden atak wroga w rejonie Popasnego.

Kierunek Kostiantynów

Odnotowano tu dziewięć ataków wojsk rosyjskich. Najeźdźcy próbowali szturmować pozycje Sił Obronnych w rejonach Kostiantynówki, Nowosielówki i Mykołajpola.

Kierunek Pokrowski

Kierunek ten pozostaje jednym z najgorętszych na froncie. W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy powstrzymali 15 ataków rosyjskich wojsk.

Okupanci atakowali w rejonach Serhiiwki i Molodetskiego, a także próbowali posuwać się naprzód w kierunku Wilnego, Dobropillia i Nowofedorówki.

Kierunek Aleksandrów

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie nie prowadziły działań szturmowych.

Kierunek Huliaipole

Siły obronne odparły pięć ataków wroga. Wojska rosyjskie próbowały posuwać się naprzód w rejonach Uspisznego i Ternuwatego.

Kierunek Orichów

W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie nie prowadziły aktywnych działań ofensywnych.

Kierunek przydnieprowski

Na tym odcinku frontu również nie odnotowano aktywnych działań ofensywnych okupantów.

Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

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