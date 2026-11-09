W ciągu doby na froncie odnotowano 140 starć, a najgorętszym obszarem pozostaje kierunek Pokrowski
W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 140 starć bojowych. Największą aktywność rosyjskie wojska wykazały na kierunku Pokrowskim, gdzie ukraińscy obrońcy odparli 15 ataków wroga.
W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły 84 naloty, podczas których zrzuciły 250 kierowanych bomb lotniczych. Ponadto okupanci wykorzystali 8690 dronów-kamikadze i przeprowadzili 2331 ostrzałów miejscowości oraz pozycji wojsk ukraińskich.
Jednocześnie lotnictwo, siły rakietowe i artyleria Sił Obronnych Ukrainy uderzyły w obszar skupienia personelu wroga, osiem systemów artyleryjskich i cztery punkty dowodzenia.
Według danych Sztabu Generalnego straty armii rosyjskiej w ciągu doby wyniosły 2980 żołnierzy. Ponadto ukraińscy obrońcy zniszczyli i uszkodzili:
- cztery czołgi;
- 15 bojowych pojazdów opancerzonych;
- 68 systemów artyleryjskich;
- sześć rakietowych systemów salwowych;
- dwa systemy obrony przeciwlotniczej;
- dziesięć naziemnych kompleksów robotycznych;
- 1843 bezzałogowe statki powietrzne;
- 638 pojazdów;
- jedna jednostka sprzętu specjalnego;
- jedna ciężka instalacja miotająca ogień.
Kierunek północno-slobozhański
W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie przeprowadziły trzy ataki w rejonach Ulanowego, Małej Slobidki i Doroszywki.
Kierunek południowo-slobozhański
Ukraińskie oddziały odparły siedem ataków wroga. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w rejonach Radkivki, Wołczańskich Chutorów, Zacharivki i Ochrimivki.
Kierunek Kupiański
W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie nie prowadziły działań szturmowych.
Kierunek Liman
Siły obronne odparły cztery ataki wroga. Wojska rosyjskie próbowały posuwać się naprzód w rejonach Szyjkiwki i Limana.
Kierunek Słowiański
W ciągu ostatniej doby okupanci nie prowadzili aktywnych działań ofensywnych.
Kierunek Kramatorska
Ukraińscy obrońcy odparli jeden atak wroga w rejonie Popasnego.
Kierunek Kostiantynów
Odnotowano tu dziewięć ataków wojsk rosyjskich. Najeźdźcy próbowali szturmować pozycje Sił Obronnych w rejonach Kostiantynówki, Nowosielówki i Mykołajpola.
Kierunek Pokrowski
Kierunek ten pozostaje jednym z najgorętszych na froncie. W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy powstrzymali 15 ataków rosyjskich wojsk.
Okupanci atakowali w rejonach Serhiiwki i Molodetskiego, a także próbowali posuwać się naprzód w kierunku Wilnego, Dobropillia i Nowofedorówki.
Kierunek Aleksandrów
W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie nie prowadziły działań szturmowych.
Kierunek Huliaipole
Siły obronne odparły pięć ataków wroga. Wojska rosyjskie próbowały posuwać się naprzód w rejonach Uspisznego i Ternuwatego.
Kierunek Orichów
W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie nie prowadziły aktywnych działań ofensywnych.
Kierunek przydnieprowski
Na tym odcinku frontu również nie odnotowano aktywnych działań ofensywnych okupantów.
Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.