W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjscy okupanci 47 razy próbowali przedrzeć się na kierunku Pokrowskim — Sztab Generalny
W piątek, 13 listopada, na froncie odnotowano 243 starcia zbrojne. W szczególności prawie pół setki ataków wroga odnotowano na kierunku Pokrowskim; ponadto rosyjscy okupanci próbowali przedrzeć się na kierunku Limanskim.
Sytuacja na poszczególnych kierunkach:
- Na kierunkach północno-słobożańskim i kurskim od początku doby okupanci przeprowadzili jeden nalot, zrzucili dwie kierowane bomby lotnicze i 25 razy ostrzeliwali pozycje naszych wojsk oraz miejscowości.
- Na kierunku południowo-słobożańskim przeciwnik dwukrotnie zaatakował pozycje naszych oddziałów w rejonie Staricy oraz w kierunku miejscowości Ochrimówka.
- Na kierunku kupiańskim okupanci przeprowadzili jedną akcję szturmową, atakując w kierunku Hłuszkówki.
- Czternaście prób natarcia najeźdźców zostało odpartych na kierunku Liman w pobliżu Grekivki oraz w kierunku miejscowości Nowoplatonówka, Drużelubówka, Zielona Dolina i Liman.
- Na kierunku Słowiańskim siły obronne powstrzymały cztery próby zajętych terytoriów, by posunąć się w kierunku Mykołajówki.
- Na kierunku Kramatorskim przeciwnik przeprowadził jeden atak w pobliżu Mykołajówki.
- Na kierunku Kostiantynówskim siły obronne odparły dziesięć szarż wroga: w rejonach miejscowości Kostiantynówka, Rusin Jar oraz w kierunku Mykołajpilla i Nowopawłówki.
- W rejonie Pokrowskiego wróg przeprowadził czterdzieści siedem ataków. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w pobliżu miejscowości Toreckie, Sofiivka, Vilne, Nowy Donbas, Vodyanske, Dobropillia, Młodeckie oraz w kierunku miejscowości Kuczerów Jar, Złoty Kolodziej, Hannówka, Nowogryszyne, Mirne, Siergijówka i Nowopawłówka. Trwają dwa ataki wroga.
- Według wstępnych danych, dzisiaj zlikwidowano tutaj 101 okupantów, a 23 zostało rannych; zniszczono 43 pojazdy, jeden środek specjalny, jeden punkt dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi (BpLA) oraz 14 kryjówek wroga. Uszkodzono cztery pojazdy, trzy działa, jeden punkt dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz 57 kryjówek wroga. Zniszczono lub unieszkodliwiono 100 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów.
- Na kierunku Aleksandrówskim wróg dwukrotnie przeprowadził szturm w kierunku Nowomykolaivki.
- Na kierunku Huliaipil Siły Obronne odparły pięć ataków wroga w pobliżu Werchniej Tersy, Małej Tokmachki oraz w kierunku miejscowości Jegorówka, Kopani i Hirke. Trwają jeszcze trzy starcia.
- Na kierunku Orichów okupanci przeprowadzili pięć akcji szturmowych w kierunku Nowoandriiwki, Jurkiwki, Pawliwki i Nowojakowliwki.
- Na kierunku przydnieprowskim okupanci nie przeprowadzili żadnych akcji szturmowych.Przypomnijmy, że w ciągu dnia 13 listopada okupanci ostrzeliwali prawie 20 razy rejon Nikopolski w obwodzie dniepropetrowskim.Żołnierze Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy wzięli do niewoli dwóch rosyjskich żołnierzy z jednostki wywiadowczej. Podczas operacji zdobyli również dokumenty i środki łączności, które mogą zawierać ważne informacje wywiadowcze.Kostiantynówka w obwodzie donieckim pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, pomimo oświadczeń rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o rzekomej okupacji miasta.