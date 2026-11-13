W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjscy okupanci 47 razy próbowali przedrzeć się na kierunku Pokrowskim — Sztab Generalny

Według wstępnych danych, dzisiaj zlikwidowano tutaj 101 okupantów, a 23 zostało rannych; zniszczono 43 pojazdy, jeden środek specjalny, jeden punkt dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi (BpLA) oraz 14 kryjówek wroga. Uszkodzono cztery pojazdy, trzy działa, jeden punkt dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz 57 kryjówek wroga. Zniszczono lub unieszkodliwiono 100 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów.