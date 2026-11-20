W Ukrainie, na podstawie analizy zdjęć i nagrań wideo pochodzących z rosyjskiej niewoli, udało się zidentyfikować 77 ukraińskich żołnierzy. Chodzi o obrońców, których los ustala się w związku z zaginięciem lub prawdopodobnym przebywaniem w niewoli Federacji Rosyjskiej.

Jednocześnie dla rodzin ukraińskich żołnierzy przygotowywana jest nowa usługa, która ma ułatwić przekazywanie materiałów fotograficznych i wideo do celów ekspertyzy.

Według rzecznika praw obywatelskich współpraca jego Biura z KNDIISE oraz Ukraińskim Towarzystwem Czerwonego Krzyża trwa od 2023 roku. W tym czasie instytut przygotował 248 opinii konsultacyjnych, które pomagają w identyfikacji ukraińskich żołnierzy na podstawie materiałów fotograficznych i wideo.

Ilu żołnierzy udało się zidentyfikować

Lubinec przedstawił wyniki pracy w podziale na lata:

2023 r. – 44 opinie konsultacyjne, zidentyfikowano 19 żołnierzy;

2024 r. – 78 opinii, zidentyfikowano 25 żołnierzy;

rok 2025 – 75 opinii, zidentyfikowano 26 żołnierzy;

rok 2026 – 51 opinii, zidentyfikowano 7 żołnierzy.

Na podstawie pozostałych materiałów eksperci byli w stanie jedynie częściowo ustalić tożsamość lub doszli do wniosku, że na porównywanych zdjęciach widnieją różne osoby.

Uzyskane wyniki są wykorzystywane przez właściwe organy państwowe do ustalenia miejsca pobytu żołnierzy oraz dalszych działań mających na celu ich powrót.

Poinformował o tym pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec po spotkaniu z kierownictwem Kijowskiego Instytutu Badań Naukowych Ekspertyz Sądowych (KNIS).

Przypomnijmy, że Kreml ogłosił ostatni etap przygotowań do wymiany jeńców z Ukrainą.

Wcześniej informowaliśmy, że w piątek, 23 października, Ukraina odzyskała z rosyjskiej niewoli 270 swoich jeńców wojennych.

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