Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o wynikach ukraińskich ataków dalekiego zasięgu na obiekty wojskowe, przemysłowe i naftowe w Rosji w ciągu ostatniego tygodnia.

Głowa państwa podkreśliła, że Ukraina odpowiada na każdy rosyjski atak, zadając precyzyjne uderzenia odwetowe. Według jego słów ukraińskie Siły Obronne osiągnęły sukcesy jednocześnie w wielu rosyjskich regionach, a także na akwatorze Morza Czarnego.

„Ukraina całkowicie słusznie odpowiada na każdy rosyjski atak. Dziękuję naszym Siłom Obronnym Ukrainy za to, że nasze odpowiedzi są celne. Tylko w ciągu tego jednego tygodnia odnotowaliśmy sukcesy w regionach Samarskim, Niżnegorodzkim, Krasnodarskim, Rostowskim, Wołgogradzkim, Stawropolskim, Briańskim, Permskim i Tulskim, a także w Baszkirii i Tatarstanie oraz na wodach Morza Czarnego. Rosyjskie obiekty naftowe, zakłady zajmujące się produkcją materiałów wybuchowych oraz inne obiekty obsługujące działania wojenne, lotniska wojskowe i samoloty – wszystko to znalazło się w zasięgu naszych dalekosiężnych pocisków” – poinformował Zełenski, publikując nagranie wideo.

Prezydent zwrócił również uwagę na wszystkie składowe Sił Obrony i Bezpieczeństwa Ukrainy, które zadają ciosy obiektom państwa agresora, nazywając je „sankcjami kinetycznymi”.

„Rosja otrzymała wiele propozycji deeskalacji i zakończenia tej wojny, a mimo to wybrała wojnę. Rosja musi zakończyć tę swoją wojnę – musi wybrać pokój. Dziękuję wszystkim, którzy są po stronie Ukrainy!” – podkreślił głowa państwa.

Władimir Zełenski poinformował o tym w serwisie X.

26 listopada oddziały Grupy Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) odnotowały absolutny dzienny rekord pod względem liczby zlikwidowanych żołnierzy wroga. W ciągu jednej doby ukraińskie siły zbrojne trafiły 845 rosyjskich okupantów, z czego 221 zostało zlikwidowanych. Łącznie oddziały SBS trafiły 2431 celów.

Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy ustanowiły nowy dobowy rekord w likwidacji okupantów.

W ciągu doby 22 listopada ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 2 471 rosyjskich żołnierzy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane statystyki strat przeciwnika.

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