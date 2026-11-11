Zginął ukraiński judoka i żołnierz Iwan Remeniuk, który od prawie 2 lat był uznawany za zaginionego bez śladu

Ukraiński sport poniósł kolejną stratę w wyniku wojny z Rosją. Prawie dwa lata po zaginięciu bliscy judysty Iwana Remeniuka otrzymali potwierdzenie, że zginął on podczas wykonywania zadania bojowego.

Organizacja sportowa wspomniała o osiągnięciach Remeniuka i jego męstwie w obronie Ukrainy.

Iwan Remeniuk uprawiał judo w Dnieprze pod okiem trenera Aleksandra Lenkowa. Sportowiec odnosił sukcesy na szczeblu regionalnym i krajowym.

Do Sił Zbrojnych Ukrainy wstąpił jeszcze przed rozpoczęciem pełnej inwazji Rosji. Łącznie Iwan Remeniuk służył w wojsku siedem lat, posiadał stopień porucznika oraz znak wywoławczy „Dniepr”.

Żołnierz służył w plutonie strzelców 122. batalionu 113. brygady obrony terytorialnej.

W listopadzie 2024 roku Remeniuk wyruszył na pozycję w pobliżu Rozdolnego w obwodzie donieckim. Niedługo potem pojawiły się informacje o jego ranniu i prawdopodobnej śmierci. Przez prawie dwa lata obrońca oficjalnie miał status zaginionego.

Potwierdzenie śmierci Iwana Remeniuka udało się dopiero w lipcu 2026 roku — po otrzymaniu wyników potwierdzających zgodność DNA.

„Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich od Federacji Judo obwodu dniepropetrowskiego. Zawsze pozostanie w naszej pamięci. Wieczna chwała Bohaterowi!” – napisali koledzy judysty.

Iwana Remeniuka pochowano w jego rodzinnym Dnieprze.

O tej tragicznej wiadomości poinformowała Federacja Judo obwodu dniepropetrowskiego.

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