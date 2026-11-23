Rosstat odnotował w obwodzie donieckim co najmniej 270 tysięcy ofiar śmiertelnych wśród rosyjskich żołnierzy w latach wojny. Dla porównania, bitwa o Berlin kosztowała armię ZSRR 78 tysięcy ofiar śmiertelnych.

Według analizy wycieku danych z bazy Rosstatu, przeprowadzonej przez magazyn „Proekt”, w ciągu 4,5 roku wojny na pełną skalę w obwodzie donieckim odnotowano 270 547 zgonów oznaczonych kodami związanymi z działaniami wojennymi, a biorąc pod uwagę wieloletnie i wielopoziomowe opóźnienia w rejestracji, liczba ofiar śmiertelnych w regionie mogła osiągnąć 325 tysięcy osób według stanu na wrzesień 2026 roku. Według szacunków „Projekta”, z uwzględnieniem opóźnień w rejestracji, w obwodzie zginęło około 87 tysięcy rosyjskich żołnierzy w 2024 roku, 147 tysięcy w 2025 roku oraz 68 tysięcy w niepełnym 2026 roku, a kolejne około 23 tysiące zgonów przypada na lata 2022–2023, kiedy to miejsce śmierci rzadko było odnotowywane w bazie danych.

Największe straty wśród poszczególnych kierunków i miast odnotowano podczas zajęcia Pokrowska — ponad 100 tysięcy poległych, w tym ponad 8 tysięcy po ogłoszeniu całkowitego zajęcia miasta od marca 2026 roku. W walkach o Bachmut i okolice, gdzie zaczęto masowo stosować taktykę „szturmów mięsnych”, odnotowano 34 tysiące ofiar śmiertelnych, pomimo słabej rejestracji lokalizacji w latach 2022–2023; w Awdijiwce zginęło co najmniej 19 tysięcy rosyjskich żołnierzy, w tym ponad 11 tysięcy od momentu ogłoszenia o jej zajęciu w lutym 2024 roku do września 2026 roku; w Marjince zginęło co najmniej 11 tysięcy (ponad 7 tysięcy – tylko w 2024 roku), w Kurachowie – 11 tysięcy, a w rejonie Wugledaru – 5 tysięcy.

Jak zauważa „Projekt”, nieodwracalne straty Rosji w walkach o Donbas już przewyższają straty ZSRR w operacji ofensywnej na Donbasie w 1943 roku (66 tysięcy według danych z podręcznika Kryvosheeva) oraz podczas zdobycia Berlina w kwietniu–maju 1945 roku (78 tysięcy), a łączna liczba zgonów związanych z wojną w bazie danych Rosstatu wynosi 474 tysiące i mogła osiągnąć 573 tysiące do września, biorąc pod uwagę opóźnienia.

Źródło: Agencja.

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz – wynika z ujawnionych danych bazy Rosstatu, przeanalizowanych przez dziennikarzy „Ważnych historii”. Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy, którzy zginęli na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jedną śmierć co pięć minut.

Analiza zhakowanej bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to ofiary bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

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