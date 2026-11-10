Po wyzwoleniu Chersoniu w listopadzie 2022 roku Ukraina nie dysponowała wystarczającymi zasobami materialnymi, aby szybko kontynuować operacje ofensywne na południu i posuwać się w kierunku Krymu.

Według byłego głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy Walerija Zaluzhnego możliwości ukraińskiej armii były znacznie ograniczone przez opóźnienia w dostawach zachodniej broni, brak amunicji, a także trudny ukształtowanie terenu. W szczególności ofensywa przez otwarty ukraiński step stwarzała dodatkowe trudności dla wojsk.

Według Zaluzhnego przygotowania do operacji ofensywnej w Chersoniu rozpoczęły się już w lipcu 2022 roku. Ukraińskie dowództwo musiało nie tylko wyzwolić prawobrzeże Dniepru, ale także wyprzeć z terytorium Ukrainy elitarne rosyjskie oddziały, które okopały się na pozycjach obronnych.

„My również potrzebowaliśmy dodatkowych sił, aby wyprzeć tę elitę z terytorium Ukrainy, ale brakowało nam ich. Potrzebowaliśmy sprzętu, broni i amunicji” – zaznaczył Zaluzhnyj.

Podkreślił, że sukces ofensywy zależał nie tylko od działań ukraińskich żołnierzy, ale także od dostaw uzbrojenia od międzynarodowych partnerów. W szczególności Ukraina nie była w stanie samodzielnie zapewnić wojskom niezbędnej ilości artylerii, czołgów i bojowych wozów piechoty.

„Dostawy broni i amunicji się opóźniały, a polityka wymagała wyników. I to nie tylko nasza” – napisał były głównodowodzący.

Kolejną przeszkodą był teren. Według Zaluzhnego otwarty ukraiński step nie pozwalał na wykorzystanie dużych grup pojazdów opancerzonych z powodu braku naturalnego kamuflażu. Postępy hamowała również rozgałęziona sieć kanałów irygacyjnych oraz rzeka Ingulec. Jednocześnie wojska rosyjskie nieustannie uzupełniały swoje siły i sprzęt bojowy.

We wrześniu 2022 roku ukraińska ofensywa postępowała wolniej niż operacja w obwodzie charkowskim. Według Zaluzhnego spowodowało to napięcia w stosunkach zarówno z partnerami międzynarodowymi, jak i z najwyższym dowództwem wojskowo-politycznym Ukrainy.

Z powodu ciężkich strat, trudnego terenu i niskiego tempa natarcia Sztab Generalny zmienił w październiku taktykę. Wojska ukraińskie zaczęły blokować rosyjskie oddziały w obszarach ich skupienia, zadawać im uderzenia lotnicze oraz rakietowo-artyleryjskie, a także atakować słabe punkty obrony przy wsparciu pojazdów opancerzonych.

Zaluzhny podkreślił również rolę amerykańskich systemów rakietowych HIMARS i M270. Umożliwiły one niszczenie rosyjskich składów amunicji, punktów dowodzenia i węzłów logistycznych, utrudniając zaopatrzenie wojsk okupacyjnych.

Jednocześnie były głównodowodzący zauważył, że terminowe dostarczenie większej liczby precyzyjnych systemów, amunicji artyleryjskiej i sprzętu pancernego mogłoby stworzyć korzystniejsze warunki dla rozwoju ukraińskich operacji zarówno pod koniec 2022 roku, jak i na początku 2023 roku.

„Wszelkie nasze plany i zdolności operacyjne zależały od dostaw uzbrojenia od partnerów” – podkreślił.

Zaluzhnyj nie twierdzi, że Ukraina miała zatwierdzony plan ofensywy bezpośrednio na Krym po wyzwoleniu Chersoniu. Jednak w artykule wyjaśnia, dlaczego możliwości dalszego posuwania się na południu były ograniczone oraz w jakim stopniu rozwój operacji ofensywnych zależał od pomocy wojskowej partnerów.

O tym napisał były głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy, ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii Walerij Zaluzhnyj w swoim artykule.

Minęły trzy lata od wyzwolenia Chersoniu, a walka o sprawiedliwość wciąż trwa.

W obwodzie chersońskim w wyniku ataków Rosji zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych.

Czytaj nas na