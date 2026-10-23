W materiale PBS NewsHour nadawca poinformował, że ograniczone zapasy amerykańskich rakiet przechwytujących Patriot wyczerpały się po latach ich użycia w Ukrainie oraz wykorzystania przez Stany Zjednoczone i sojuszników podczas wojny z Iranem. Materiał poświęcony jest produkcji tych rakiet.

Potrzeba Ukrainy w zakresie pocisków przechwytujących

Według nadawcy Ukraina potrzebuje dodatkowych systemów obronnych, aby odpierać nieustanne ataki Rosji dronami i rakietami balistycznymi. Federacja Rosyjska, państwo-agresor, prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie.

PBS NewsHour określa amerykański pocisk przechwytujący Patriot jako szczególnie cenny w przeciwdziałaniu rakietom. Jednocześnie w materiale podkreślono, że dostępne zapasy były niewielkie jeszcze przed ich wyczerpaniem w wyniku takiego użycia.

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Produkcja rakiet

Specjalny korespondent Mike Cerre uzyskał wyłączny dostęp do procesu produkcji Patriotów. Tytuł materiału PBS NewsHour mówi o wyścigu w produkcji rakiet Patriot w obliczu kurczących się zapasów tych rakiet.

Materiał opublikowany 22 października 2026 roku jest również podpisany przez Mike’a Alexandra.

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