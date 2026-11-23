Rosyjskie władze wielokrotnie edytowały wpis dotyczący śmierci torturowanej ukraińskiej dziennikarki Wiktorii Roszciny w bazie Rosstatu, zmieniając zarówno datę jej śmierci, jak i oficjalną przyczynę zgonu. Świadczy o tym wyciek danych z tej instytucji, który przeanalizowali dziennikarze serwisu „Ważne historie”.

Po raz pierwszy informacja o śmierci Roszciny trafiła do rejestru pod koniec grudnia 2024 roku – wówczas jako datę śmierci podano 16 grudnia 2024 roku, a przyczynę śmierci określono jako nieznaną, mimo że akt zgonu został sporządzony jako ostateczny. Kilka dni później organy Rejestru Aktów Cywilnych przesłały do Rosstatu sprostowanie, zmieniając datę śmierci na 19 września 2024 roku – czyli sześć dni przed wymianą jeńców, do listy której obiecano włączyć dziennikarkę.

W lutym 2025 r. kontynuowano edycję karty: do systemu wprowadzono dane nowego aktu zgonu „zamiast ostatecznego” oraz zmieniono nieznaną przyczynę zgonu na kardiomiopatię, która rzekomo spowodowała zaburzenia rytmu serca i obrzęk płuc. Ostateczne poprawki wprowadzono 11 lutego — trzy dni przed tym, jak ciało dziennikarki, która zginęła w rosyjskiej niewoli, zostało zwrócone na Ukrainę.

Dziennikarze śledczy zauważają, że zastąpienie już wystawionego ostatecznego aktu zgonu nowym, zawierającym konkretną przyczynę, zdarza się w mniej niż 0,3% wpisów w systemie Rosstatu, a przesunięcie daty zgonu na wcześniejszy termin wraz ze zmianą zarówno dnia, jak i miesiąca odnotowuje się jedynie w 0,1% przypadków. Ponadto w karcie Roszczynej, podobnie jak w wpisach dotyczących innych Ukraińców, którzy zginęli w rosyjskiej niewoli, całkowicie brakuje danych biograficznych dotyczących obywatelstwa, miejsca urodzenia, adresu, wykształcenia i zawodu.

Źródło: dochodzenie przeprowadzone przez magazyn „Ważne historie” na podstawie danych Rosstatu.

Przypomnijmy, że zamordowana w rosyjskiej niewoli dziennikarka Wiktoria Roszcina została odznaczona Orderem Wolności.

Ponadto ciało dziennikarki Wiktorii Roszciny zostało zwrócone na Ukrainę z śladami tortur i bez części organów.

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