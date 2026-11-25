Zajęta przez Rosjan elektrownia jądrowa w Zaporożu ponownie została pozbawiona zewnętrznego zasilania elektrycznego w wyniku ataków RF. Obecnie własne zapotrzebowanie elektrowni zaspokajają rezerwowe generatory dieslowskie.

Jak podano, 25 listopada o godz. 4:28 w wyniku rosyjskiego ostrzału na prawym brzegu Dniepru, 13 km od podstacji „Ferosplawna”, doszło do odłączenia linii przesyłowej 330 kV „Ferosplawna-1”.

„Obecnie własne zapotrzebowanie elektrowni zaspokajają rezerwowe generatory dieslowskie.

Systematyczne uszkodzenia infrastruktury energetycznej w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej spowodowane rosyjskimi ostrzałami zwiększają ryzyko awarii jądrowej. Jedyną gwarancją przywrócenia bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego jest przywrócenie pełnej kontroli nad elektrownią przez Ukrainę oraz jej jedynego legalnego operatora – spółki akcyjnej „NAEK „Energoatom”” – czytamy w komunikacie.

Informację tę podała spółka „Energoatom”.

Sytuacja w tymczasowo zajętej elektrowni jądrowej w Zaporożu pozostaje trudna: wszystkie sześć bloków energetycznych znajduje się w trybie „zimnego zatrzymania”, a poziom wody w basenie chłodzącym spadł do 12,27 metra przy minimalnym wymaganym poziomie 15 metrów. Poinformowało o tym Główne Wywiadowe Ministerstwa Obrony Ukrainy.

W pobliżu elektrowni jądrowej w Zaporożu, w wyniku serii ataków dronów, uszkodzono transformatory w elektrowni cieplnej w Zaporożu. Urządzenia te mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia zewnętrznego zasilania elektrowni jądrowej w Zaporożu.

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