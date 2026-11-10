Ukraina opracowuje dodatkowe rozwiązania logistyczne dla Kijowa i szeregu ośrodków regionalnych, a także przygotowuje nowe porozumienia z partnerami europejskimi w celu wsparcia miast i gmin w okresie zimowym.

Jak poinformował głowa państwa, Komisja Europejska rozpoczęła już uzgadnianie konkretnych działań, które mają pomóc ukraińskim miastom i gminom przetrwać zimę. Zełenski podziękował przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz jej zespołowi za gotowość do wspierania Ukrainy.

Szczególną uwagę poświęca się logistyce. Prezydent poinformował, że premier wraz z ministrem spraw wewnętrznych Iwanem Wyhivskim oraz sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Igoрем Klymenkiem pracują nad niezbędnymi alternatywnymi trasami i rozwiązaniami dla Kijowa oraz wybranych ośrodków regionalnych.

Zelenski docenił również pracę Policji Narodowej, Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz innych struktur zaangażowanych w realizację działań wspierających ukraińskie miasta i gminy.

Ponadto w ciągu najbliższych tygodni Ukraina planuje zintensyfikować dwustronną współpracę z partnerami europejskimi oraz współdziałanie z międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Według prezydenta kontakty te mają zapewnić dodatkowe możliwości wsparcia gmin, zwiększenia stabilności energetycznej oraz wzmocnienia państwa w obliczu rosyjskich ataków.

„Podejmiemy dodatkowe kroki, które wzmocnią nasze państwo” – podsumował Wołodymyr Zełenski.

Informację tę przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po sprawozdaniu premiera Ukrainy Serhija Koreckiego dotyczącym sytuacji w sektorze energetycznym, likwidacji skutków rosyjskich ataków oraz współpracy z Komisją Europejską.

Przypomnijmy, że most Patona w Kijowie znajduje się w stanie awaryjnym, dlatego nawet jedno trafienie rosyjskiej rakiety w jego filar lub przęsło może spowodować zawalenie się konstrukcji i całkowite wstrzymanie ruchu.

W Kijowie już drugi dzień z rzędu utrzymują się poważne problemy komunikacyjne. Na Moście Północnym w kierunku Počajny pozostawiono tylko jeden pas ruchu, co spowodowało ogromne korki. Samochody praktycznie nie poruszają się, a pasażerowie transportu publicznego zmuszeni są pokonywać część trasy pieszo.

Przypomnijmy, że rano 9 listopada w Kijowie wystąpiły znaczne problemy z ruchem drogowym. Na głównych arteriach stolicy oraz na przeprawach przez Dniepr utworzyły się kilometrowe korki, a opóźnienia na poszczególnych odcinkach sięgają prawie godziny.

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