Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował dowódców wojskowych, że dąży do całkowitego zniszczenia mostu krymskiego. Według zachodnich mediów ukraińskie Siły Obronne przeprowadziły już kilka ataków na ten obiekt, a Kijów przygotowuje kolejne.

„Prezydent chce, aby most ten (most krymski – red.) został całkowicie zniszczony” – poinformowało źródło gazety.

Według informacji rozmówcy „The Telegraph”, w nocy z 18 na 19 listopada brygada rakietowa Sił Morskich Ukrainy, uzbrojona w rakiety „Neptun”, rozstawiła mobilne wyrzutnie na wcześniej przygotowanych pozycjach wzdłuż południowego wybrzeża Ukrainy.

Żołnierze wystrzelili znaczną liczbę rakiet, po czym szybko zaczęli zwijać kompleksy wyrzutni, aby uniknąć odwetowego ataku ze strony Rosji.

W ciągu kilku następnych godzin na most krymski uderzyli również żołnierze innych oddziałów Sił Zbrojnych Ukrainy.

Około drugiej w nocy brygada rakietowa, która używała rakiet „Neptun”, otrzymała informację, że część nawierzchni mostu oraz jeden z łuków nośnych zawaliły się.

„Oczywiście wypiliśmy trochę piwa” – opowiedział jeden z planistów operacji, wspominając reakcję kolegów na wiadomość o zniszczeniach mostu.

Ponieważ głównym celem rakiet był przęsło kolejowe, następnej nocy ukraińska brygada rakietowa przeprowadziła kolejny atak, jeszcze bardziej uszkadzając kolejową część mostu.

Jak podaje gazeta, dopiero po drugim ataku żołnierze dowiedzieli się, że rozkaz jego przeprowadzenia wydał osobiście prezydent Wołodymyr Zełenski.

W połowie listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły serię ataków na most krymski. Uderzenia dotknęły zarówno część drogową, jak i torowisko mostu.

Po uszkodzeniu mostu Rosja po raz pierwszy przyznała do „utrudnień logistycznych” w połączeniach z tymczasowo okupowanym Krymem.

W szczególności wicepremier RF Andriej Nikitin oświadczył, że organizacja przewozów pasażerskich i towarowych stała się trudniejsza. Rosyjski rząd dopuszcza również możliwość wprowadzenia ograniczeń w ruchu na moście krymskim.

Informuje o tym The Telegraph.

Odbudowa mostu krymskiego w okresie zimowym jest dla rosyjskich sił zbrojnych mało realistyczna ze względu na trudne warunki pogodowe. Jednocześnie jest jeszcze zbyt wcześnie, by przewidywać, czy okupanci będą w stanie szybko rozpocząć naprawę wiosną.

Około 6000 ton rosyjskiej stali znalazło się na dnie kanału Kercz-Jenikal w wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wiadomości, jest faktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy na moście został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

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