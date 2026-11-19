Prezydent Ukrainy stwierdził, że wspólna presja ze strony USA i Chin na Moskwę mogłaby położyć kres rosyjskiej agresji. Według Zełenskiego wystarczy, by Waszyngton i Pekin wprowadziły sankcje wobec Rosji lub zaprzestały handlu z tym krajem.

Głowa państwa rozmawiała z głównym korespondentem międzynarodowym NBC News, Richardem Engelem, w przeddzień trójstronnego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa, rosyjskiego dyktatora Władimira Putina oraz przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga. Rozmowy przywódców trzech państw zaplanowano na 19 listopada w chińskim Shenzhen.

Zełenski jest przekonany, że prezydenci Stanów Zjednoczonych i Chin dysponują narzędziami, które mogą znacząco wpłynąć na decyzje Kremla. Chodzi przede wszystkim o presję gospodarczą na Rosję. W szczególności Stany Zjednoczone i Chiny mogłyby uzgodnić sankcje lub zaprzestać współpracy gospodarczej z Moskwą.

Prezydent Ukrainy podkreśla szczególną rolę Pekinu, ponieważ Chiny pozostają jednym z kluczowych partnerów handlowych Rosji. Ograniczenie powiązań gospodarczych z tym krajem mogłoby stworzyć Kremlowi poważne problemy.

Podczas wywiadu Zełenski zareagował również emocjonalnie na rosyjskie oświadczenia dotyczące rzekomej ochrony ludności rosyjskojęzycznej na Ukrainie. Prezydent przypomniał, że Rosja nadal atakuje ukraińskie miasta, pomimo swoich uzasadnień dla inwazji.

„Atakują nas przez całą dobę. A chodzi tu również o to, jak sami mówili, pamiętacie: rzekomo przybyli, by ratować rosyjskojęzycznych ludzi. To kompletna bzdura” – powiedział Zełenski.

Podczas rozmowy z dziennikarzem Richardem Engelem w Kijowie słychać było również sygnały alarmu powietrznego.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że żadne wielkie państwo nie powinno samodzielnie decydować o losie innych krajów. W ten sposób prezydent skomentował możliwość omawiania przyszłości Ukrainy na szczycie w Shenzhen bez udziału jej przedstawicieli.

„Wielkie kraje zawsze uważają, że mogą podejmować decyzje dotyczące przyszłości całego świata, ale to ogromny błąd” – powiedział Zełenski w wywiadzie dla Richarda Engela.

Jednocześnie głowa państwa stwierdziła, że wspólna presja ze strony Waszyngtonu i Pekinu mogłaby zmusić Rosję do zakończenia wojny. Według niego Donald Trump i Xi Jinping mają wystarczające wpływy, by to osiągnąć za pomocą sankcji lub ograniczeń w handlu z Moskwą.

Kwestię wpływu Pekinu na Moskwę prezydent Ukrainy poruszał już wcześniej. W szczególności 24 października podczas wystąpienia online w amerykańskim Instytucie Hudsona Zełenski stwierdził, że Chiny dysponują wystarczającymi środkami, by przekonać Putina do zaprzestania wojny.

Wówczas głowa państwa zwróciła szczególną uwagę na skalę stosunków handlowych między Rosją a Chinami. Według niego Pekin jest ważnym rynkiem dla rosyjskiej gospodarki, a zatem może wykorzystać tę zależność do wywierania wpływu na Kreml.

Źródło: NBC News

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