Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety o przedłużeniu stanu wojennego i powszechnej mobilizacji o kolejne 90 dni. Zgodnie z tymi dokumentami będą one obowiązywać do 29 stycznia 2027 roku.

Chodzi o następujące dekrety:

nr 1060/2026 – przedłużający okres obowiązywania stanu wojennego o 90 dni

nr 1061/2026 – przedłuża okres trwania mobilizacji o 90 dni

To już 21. przedłużenie tych stanów od początku pełnej inwazji.

Jakie obowiązki obowiązują w czasie stanu wojennego

W czasie stanu wojennego mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat podlegający obowiązkowi służby wojskowej muszą spełniać szereg wymogów określonych przez prawo. W szczególności muszą:

być zarejestrowani w ewidencji wojskowej w miejscu zamieszkania lub pobytu;

terminowo aktualizować dane osobowe w Jednolitym Rejestrze Państwowym;

zawsze mieć przy sobie paszport i dokument ewidencji wojskowej – w formie papierowej lub elektronicznej;

stawiać się w TCC lub ośrodkach szkoleniowych w wyznaczonych terminach;

raz w roku poddawać się badaniom komisji wojskowo-lekarskiej w celu ustalenia zdolności do służby wojskowej.

Kto może zostać zmobilizowany

Obowiązkowej mobilizacji podlegają mężczyźni w wieku od 25 do 60 lat, którzy zostali uznani za zdolnych do służby ze względu na stan zdrowia i nie mają prawnych podstaw do odroczenia. Przed skierowaniem do jednostek wojskowych wszyscy zmobilizowani przechodzą podstawowe szkolenie wojskowe w ośrodkach szkoleniowych.

Mężczyźni w wieku od 18 do 25 lat mogą zostać powołani wyłącznie w przypadkach określonych przez prawo – jeśli są oficerami rezerwy lub odbyli już służbę wojskową w systemie poborowym. W pozostałych przypadkach mogą wstąpić do Sił Zbrojnych Ukrainy wyłącznie na zasadzie dobrowolności.

Kobiety objęte ewidencją wojskową mogą zostać zaangażowane w obronę państwa wyłącznie z własnej woli.

Informację tę podano z odwołaniem do oficjalnej strony internetowej prezydenta.

Przypomnijmy, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie może trwać co najmniej do wiosny 2027 roku, a nowe okno możliwości dla negocjacji pokojowych może otworzyć się dopiero wtedy. Taką opinię wyraził politolog i szef centrum analitycznego „Diłowa stolica” Wadim Denisenko.

Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski przedłożył Radzie Najwyższej projekty ustaw przewidujące przedłużenie stanu wojennego oraz przeprowadzenie powszechnej mobilizacji na Ukrainie o kolejne 90 dni.

Wcześniej Zełenski ocenił perspektywy nowych rozmów pokojowych z Rosją.

W tym kontekście Sybiga wyjaśnił, dlaczego poważne negocjacje z Rosją są na razie niemożliwe.

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