Zelenski podpisał dekrety o przedłużeniu stanu wojennego i mobilizacji do 29 stycznia 2027 roku
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety o przedłużeniu stanu wojennego i powszechnej mobilizacji o kolejne 90 dni. Zgodnie z tymi dokumentami będą one obowiązywać do 29 stycznia 2027 roku.
Chodzi o następujące dekrety:
nr 1060/2026 – przedłużający okres obowiązywania stanu wojennego o 90 dni
nr 1061/2026 – przedłuża okres trwania mobilizacji o 90 dni
To już 21. przedłużenie tych stanów od początku pełnej inwazji.
Jakie obowiązki obowiązują w czasie stanu wojennego
W czasie stanu wojennego mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat podlegający obowiązkowi służby wojskowej muszą spełniać szereg wymogów określonych przez prawo. W szczególności muszą:
być zarejestrowani w ewidencji wojskowej w miejscu zamieszkania lub pobytu;
terminowo aktualizować dane osobowe w Jednolitym Rejestrze Państwowym;
zawsze mieć przy sobie paszport i dokument ewidencji wojskowej – w formie papierowej lub elektronicznej;
stawiać się w TCC lub ośrodkach szkoleniowych w wyznaczonych terminach;
raz w roku poddawać się badaniom komisji wojskowo-lekarskiej w celu ustalenia zdolności do służby wojskowej.
Kto może zostać zmobilizowany
Obowiązkowej mobilizacji podlegają mężczyźni w wieku od 25 do 60 lat, którzy zostali uznani za zdolnych do służby ze względu na stan zdrowia i nie mają prawnych podstaw do odroczenia. Przed skierowaniem do jednostek wojskowych wszyscy zmobilizowani przechodzą podstawowe szkolenie wojskowe w ośrodkach szkoleniowych.
Mężczyźni w wieku od 18 do 25 lat mogą zostać powołani wyłącznie w przypadkach określonych przez prawo – jeśli są oficerami rezerwy lub odbyli już służbę wojskową w systemie poborowym. W pozostałych przypadkach mogą wstąpić do Sił Zbrojnych Ukrainy wyłącznie na zasadzie dobrowolności.
Kobiety objęte ewidencją wojskową mogą zostać zaangażowane w obronę państwa wyłącznie z własnej woli.
Informację tę podano z odwołaniem do oficjalnej strony internetowej prezydenta.
Przypomnijmy, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie może trwać co najmniej do wiosny 2027 roku, a nowe okno możliwości dla negocjacji pokojowych może otworzyć się dopiero wtedy. Taką opinię wyraził politolog i szef centrum analitycznego „Diłowa stolica” Wadim Denisenko.
Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski przedłożył Radzie Najwyższej projekty ustaw przewidujące przedłużenie stanu wojennego oraz przeprowadzenie powszechnej mobilizacji na Ukrainie o kolejne 90 dni.
Wcześniej Zełenski ocenił perspektywy nowych rozmów pokojowych z Rosją.
W tym kontekście Sybiga wyjaśnił, dlaczego poważne negocjacje z Rosją są na razie niemożliwe.