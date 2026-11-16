Zelenski ostrzegł przed gotowością Rosji do nowego ataku i wezwał do reagowania na sygnały alarmowe

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do obywateli z apelem, aby nie ignorowali sygnałów alarmu powietrznego wieczorem 16 listopada, w nocy oraz w ciągu dnia 17 listopada ze względu na wysokie ryzyko nowego ataku rosyjskiego.

„Proszę, reagujcie dziś wieczorem, w nocy oraz w ciągu jutrzejszego dnia na sygnały ostrzegające przed zagrożeniem rakietowym” — podkreślił głowa państwa w wieczornym przemówieniu, zaznaczając, że według dostępnych informacji okupanci przygotowali się do ataku, na który Ukraina z pewnością udzieli odpowiedniej odpowiedzi.

Źródło: wieczorne przemówienie wideo prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Zełenski opowiedział o taktyce precyzyjnych ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną poszczególnych regionów. Rosja stosuje taktykę skoncentrowanych ataków, wybierając poszczególne regiony Ukrainy jako cel i przez kilka dni zadając ciosy ich infrastrukturze energetycznej.

Ukraiński wywiad odnotował przygotowania rosyjskich wojsk do nowych zmasowanych ataków, w związku z czym kluczowym priorytetem Ukrainy podczas najbliższego spotkania w formacie „Ramstein” będzie wzmocnienie obrony przeciwlotniczej.

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