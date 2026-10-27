Od 14 października Rosja wystrzeliła ponad 100 pocisków balistycznych podczas ataków na Kijów i obwód kijowski. Jednocześnie Ukraina boryka się z opóźnieniami w dostawach systemów obrony przeciwlotniczej i pocisków do nich.

O tym poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu wideo 27 października.

Według głowy państwa jednym z najpoważniejszych problemów pozostaje brak pocisków do amerykańskich systemów Patriot. Zełenski podziękował partnerom, którzy na czas udzielają pomocy wojskowej, ale podkreślił, że opóźnienia w dostawach osłabiają zdolność Ukrainy do przeciwdziałania atakom balistycznym.

Prezydent poinformował również o zniszczeniach budynków mieszkalnych, stacji i linii metra w Kijowie. Rosyjskim atakom uległ również Most Południowy, który stanowi ważną arterię komunikacyjną stolicy.

Według Zełenskiego Ukraina nadal dokłada starań, by chronić system energetyczny, infrastrukturę i trasy logistyczne. W wyniku rosyjskich ataków są ofiary śmiertelne.

Źródło: Wołodymyr Zełenski, oficjalny kanał na Telegramie

Podczas ostatniego ataku na stolicę rosyjskie wojska wystrzeliły kilka rakiet balistycznych w kierunku Mostu Południowego. Rzecznik Sił Powietrznych Jurij Ignat zaznaczył, że mosty mają znaczny zapas wytrzymałości, dlatego całkowite zniszczenie takich konstrukcji nie jest łatwe. Jednocześnie naprawa uszkodzonej nawierzchni drogowej będzie wymagała pewnego czasu.

W wyniku ataku rakietami balistycznymi w Kijowie uszkodzono Most Południowy oraz metro.

Od przyszłego tygodnia w Kijowie planuje się rozpoczęcie budowy rezerwowych przepraw pontonowych przez Dniepr. Mają one służyć w przypadku uszkodzenia głównych mostów, aby utrzymać połączenie między lewym a prawym brzegiem.

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