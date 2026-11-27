Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Stany Zjednoczone wysłały Ukrainie pozytywne sygnały dotyczące korzystania z systemów satelitarnych Starlink i Starshield. Jednocześnie problem pozostaje nierozwiązany: na tymczasowo okupowanych terytoriach nadal odnotowuje się ograniczenia w ich działaniu.

Poproszono Zełenskiego o wyjaśnienie, jak obecnie wygląda sytuacja z ograniczeniami dotyczącymi systemów Starshield i Starlink.

„Wcześniej mieliśmy więcej problemów, ale strona amerykańska wysłała pewne pozytywne sygnały” – odpowiedział prezydent Ukrainy.

W odpowiedzi na pytanie doprecyzowujące, czy system już wrócił do normy, Zełenski zaznaczył, że „wrócił do normy na tym terytorium Ukrainy, które kontrolujemy”.

„Obecnie jednak mamy ograniczenia na tymczasowo okupowanym terytorium. To problem. Nie jesteśmy w stanie dogonić rakietowych „szahidów” za pomocą środków przechwytujących na tymczasowo okupowanym terytorium. Możemy to robić na terytorium kontrolowanym przez nas, ale często jest już za późno. Wyrządzają one szkody naszej infrastrukturze, obiektom energetycznym itp.” – wyjaśnił.

Zapytano go również, czy jest to decyzja Białego Domu.

„Technicznie rzecz biorąc – to SpaceX. Politycznie – nie wiem. Naprawdę nie wiem. To jak gra w ping-ponga: pytamy jedną stronę, oni mówią, że to inni; pytamy innych, a oni odpowiadają, że to nie oni. Najważniejsze jest to, że jest to kwestia decyzji. Tak samo jak w przypadku rakiet Patriot: czy je dostarczać, czy nie. To kwestia decyzji politycznej” – dodał Zełenski.

Powiedział o tym w wywiadzie dla BBC.

Tymczasowy pełnomocnik Ukrainy w USA Denys Senik oświadczył, że sytuacja dotycząca ograniczeń w działaniu systemu Starshield na Ukrainie pozostaje nierozwiązana.

Ukraina znalazła sposób na obejście ograniczeń dotyczących korzystania z systemu Starshield nad terytorium Rosji – Fire Point.

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