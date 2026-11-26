Według ustaleń śledztwa 51-letnia kobieta w okresie od października 2022 r. do listopada 2023 r. organizowała zbiórki funduszy za pośrednictwem kanału Telegramu „Obrońcom na Krymie”.

Pieniądze wpływały na jej karty bankowe, a następnie za te środki zakupiono wyposażenie dla rosyjskich okupantów.

Za zebrane środki zakupiono drony, kamery termowizyjne, stacje radiowe, urządzenia łącznościowe, samochód, sprzęt medyczny oraz inne mienie. Łączna wartość zakupów przekroczyła 12,9 mln rubli (około 2,69 mln hrywien).

W szczególności chodzi o modele DJI Matrice 30T, DJI Mavic, celowniki termowizyjne, środki walki radioelektronicznej oraz samochód UAZ Hunter. Według danych śledztwa sprzęt ten przekazywano rosyjskim żołnierzom walczącym na kierunku chersońskim.

14 listopada 2026 r. kobiecie postawiono zarzut finansowania działań mających na celu zmianę granic terytorium Ukrainy oraz pomoc państwu-agresorowi. Grozi jej odpowiedzialność karna.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Iwano-Frankiwsku

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