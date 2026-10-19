Zniszczono zakład „Planeta Plastiku” w Irpieniu; wzrosła liczba rannych w obwodzie kijowskim

Liczba osób poszkodowanych w Irpieniu w wyniku ataku rosyjskich terrorystów z 19 października wzrosła do 17.

„W Irpieniu w wyniku wrogiego ataku rannych zostało

już 17 osób. Wśród nich jest 8 dzieci. Według stanu na godz. 11:00 w mieście uszkodzonych zostało 84 obiektów. W szczególności 70 domów prywatnych, 4 budynki wielokondygnacyjne, 6 samochodów, a także obiekty produkcyjne i magazynowe” – poinformował przewodniczący Obwodowej Administracji Kijowskiej Timur Tkaczenko.

Zaznaczył, że w nocy wróg przeprowadził masowany, kombinowany atak na obwód kijowski przy użyciu rakiet balistycznych, skrzydlatych oraz bojowych bezzałogowych statków powietrznych.

W rejonie Buczany uszkodzono 11 domów prywatnych, 6 samochodów, obiekt produkcyjny i magazynowy oraz placówkę oświatową; w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wybito okna. W rejonie Wyshhorodzie uszkodzono dom prywatny, 5 samochodów oraz obiekt infrastruktury.

Wśród zniszczonych obiektów znalazła się fabryka „Planeta Plastik” w Irpieniu.

„Dzisiaj w nocy, z 18 na 19 października, rosyjskie rakiety uderzyły bezpośrednio w obiekty produkcyjne zakładu „Planeta Plastik”. Firma ponownie poniosła znaczne zniszczenia. Wszyscy pracownicy żyją i są bezpieczni. Obecnie oceniamy skalę strat. Dziękujemy ratownikom pracującym na miejscu oraz wszystkim, którzy nas wspierają” – napisano na stronie firmy na Facebooku.

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