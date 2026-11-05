W ciągu ostatnich 24 godzin oraz w nocy z 4 na 5 listopada siły obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na szereg obiektów wojskowych armii rosyjskiej na tymczasowo okupowanych terytoriach. Wśród trafionych celów znalazły się: baza służąca do przechowywania, szkolenia i wystrzeliwania dronów bojowych, magazyny dronów i amunicji, mobilna grupa ogniowa oraz jednostki remontowe przeciwnika.

Ukraińskie siły zbrojne sprecyzowały, że udało się trafić kilka obiektów, które zapewniają funkcjonowanie rosyjskiego ugrupowania na okupowanych terytoriach.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował listę celów, na które ukraińscy obrońcy przeprowadzili ataki. W szczególności zniszczono:

miejsce przechowywania, przygotowywania i wystrzeliwania bojowych bezzałogowych statków powietrznych (BSPL) armii rosyjskiej w pobliżu Gwardijskiego na okupowanym Krymie;

mobilną grupę ogniową przeciwnika w rejonie Doncówki w obwodzie ługańskim;

magazyn dronów rosyjskich sił zbrojnych w pobliżu Melitopola w obwodzie zaporoskim;

magazyn amunicji okupantów w rejonie Nowoazowska w obwodzie donieckim;

magazyn zaopatrzenia materialno-technicznego wroga w pobliżu Progresa w obwodzie donieckim;

oddziały remontowo-odbudowcze armii rosyjskiej w rejonach Talakowki w obwodzie donieckim oraz Niżnej Duwanki w obwodzie ługańskim.

W Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy wyjaśniono, że to właśnie z pozycji na Krymie rosyjskie wojska wysyłają drony bojowe do ataków na ukraińskie miasta i infrastrukturę cywilną.

Według ukraińskich obrońców zniszczenie takich obiektów, a także magazynów z dronami, może osłabić potencjał wroga i zmniejszyć intensywność ataków powietrznych na terytorium Ukrainy.

Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W październiku 2026 roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły co najmniej 30 obiektów strategicznych na terytorium Rosji.

107. Czerniowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w ciągu jednego miesiąca trafiła ponad 1000 celów wroga i zlikwidowała około 300 rosyjskich okupantów w obwodzie donieckim. Pod względem skuteczności uderzeń jednostka ta zajęła pierwsze miejsce w rankingu brygad obrony terytorialnej. Wojskowym udało się osiągnąć takie wyniki dzięki zmianie taktyki dowodzenia.

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