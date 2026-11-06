Siły obronne Ukrainy 5 listopada oraz w nocy z 5 na 6 listopada przeprowadziły ataki na obiekty wojskowe armii rosyjskiej na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodów zaporoskiego i donieckiego. W szczególności ukraińscy obrońcy zniszczyli dwa magazyny amunicji, punkt dowodzenia dronami oraz magazyn paliw i smarów wroga.

W obwodzie zaporoskim celem ataku stały dwa magazyny amunicji wojsk rosyjskich. Znajdowały się one w okolicach Melitopola i Chliborobnego.

Ponadto w obwodzie donieckim Siły Obronne zniszczyły skład paliw i smarów najeźdźców w pobliżu miejscowości Ługańskie, a także punkt dowodzenia dronami w rejonie Czazowego Jaru.

W Sztabie Generalnym podkreślono, że zniszczenie składów amunicji osłabia potencjał ogniowy armii rosyjskiej i utrudnia zaopatrzenie jej oddziałów.

Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Wczoraj Siły Obronne Ukrainy w ciągu ostatniej doby oraz w nocy z 4 na 5 listopada przeprowadziły ataki na szereg obiektów wojskowych armii rosyjskiej na tymczasowo okupowanych terytoriach. Wśród trafionych celów znalazły się: baza przechowywania, szkolenia i wystrzeliwania dronów bojowych, magazyny dronów i amunicji, mobilna grupa ogniowa oraz jednostki remontowe przeciwnika.

W październiku 2026 roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły co najmniej 30 obiektów strategicznych na terytorium Rosji.

107. Czerniowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w ciągu jednego miesiąca trafiła ponad 1000 celów wroga i zniszczyła około 300 rosyjskich okupantów w obwodzie donieckim. Pod względem skuteczności uderzeń jednostka ta zajęła pierwsze miejsce w rankingu brygad obrony terytorialnej. Żołnierzom udało się osiągnąć takie wyniki dzięki zmianie taktyki dowodzenia.

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