W ciągu dnia 20 listopada oraz w nocy z 20 na 21 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na szereg obiektów wojskowych rosyjskich okupantów. Wstrzały objęły skład amunicji na tymczasowo okupowanym Krymie, dwa punkty dowodzenia rosyjskich oddziałów w obwodach zaporoskim i donieckim, a także most samochodowy w pobliżu Ługańska.

Według danych wojskowych w rejonie miejscowości Pervomajskie na okupowanym Krymie zniszczono skład amunicji jednej z rosyjskich jednostek.

Ponadto ukraińscy obrońcy przeprowadzili ataki na punkty dowodzenia rosyjskich wojsk. Znajdowały się one w pobliżu miejscowości Pryszyb w obwodzie zaporoskim oraz Ukraińsk w obwodzie donieckim.

Również w rejonie tymczasowo okupowanego Ługańska trafiono most samochodowy nad rzeką Siverskyi Donets. Według informacji Sztabu Generalnego wojska rosyjskie wykorzystywały tę przeprawę do dostarczania na front paliwa, amunicji i sprzętu wojskowego.

Skala wyrządzonych szkód jest obecnie ustalana.

Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu doby 20 listopada Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyły 1 218 celów wroga.

Niedawno Siły Systemów Bezzałogowych wspólnie z innymi jednostkami Sił Obronnych Ukrainy zniszczyły bazę rosyjskiej jednostki operatorów bezzałogowych statków powietrznych „Rubikon” w tymczasowo okupowanym Berdiańsku.

Operatorzy 412. oddzielnej brygady systemów bezzałogowych Nemesis zniszczyli port dronów rosyjskich najeźdźców na lotnisku w Doniecku przy użyciu środków typu middle strike.

Ukraińskie siły zbrojne zniszczyły rosyjską wyrzutnię rakiet balistycznych „Iskander-M” w obwodzie kurskim, a także magazyny amunicji i środków materialno-technicznych oraz jednostki remontowe przeciwnika na tymczasowo okupowanych terytoriach.

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