Ukraińskie siły zbrojne odnoszą sukcesy na kierunku zaporoskim: Siły Obronne oczyściły z rosyjskich okupantów większą część miejscowości Mała Tokmachka, położonej na południowy wschód od Orichowa. Jednocześnie armia rosyjska nie zaprzestaje prób ominięcia ukraińskich linii obronnych i stworzenia zagrożenia otoczenia miasta.

Według ocen analityków ISW ukraińskie oddziały niedawno posunęły się na południowy wschód od Orichowa. Jednocześnie wojska rosyjskie nadal prowadzą operacje mające na celu przedarcie się do pozycji Sił Obronnych.

W raporcie ISW opisano zmiany w sytuacji operacyjnej na tym odcinku frontu na dzień 5 listopada. W szczególności ukraińskie siły zbrojne oczyściły z rosyjskich okupantów większą część Małej Tokmaczki.

Ponadto Siły Obronne nadal kontrolują Nowoandriiwkę, położoną na południowy zachód od Orichowa, oraz Nowopawliwkę, leżącą na północ od Nowoandriiwki.

Ukraińskie oddziały utrzymują również pozycje na północ od Stepowego i Lobkowego, położonych na wschód od Nowoandrijówki.

Pomimo tych sukcesów sytuacja na tym kierunku pozostaje trudna. Rosyjskie dowództwo próbuje ominąć ukraińskie linie obronne z różnych stron.

Według informacji analityków rosyjskie siły zbrojne przedostały się na poszczególne odcinki na północny zachód od Malych Szczerbaków, na południowy zachód od Pawłówki, a także do Łukjanowskego. Wszystkie te miejscowości znajdują się na zachód od Orichowa.

Osobno analitycy ISW zwrócili uwagę na działania rosyjskich oddziałów w rejonie Primorskiego. Według ich danych okupanci wkroczyli również do południowej części tej miejscowości, prawdopodobnie korzystając z osuszonego dna zbiornika wodnego w Kachowkach.

W raporcie zaznaczono, że rosyjskie oddziały wykorzystują teren dawnego zbiornika wodnego, aby ominąć ukraińskie pozycje obronne w Plavniach.

W ten sposób najeźdźcy próbują posuwać się naprzód w kierunku Małokaterynówki, położonej na północ od Primorskiego. Działania te świadczą o kontynuacji prób rosyjskiej armii przedarcia się przez ukraińską linię obrony na poszczególnych odcinkach kierunku zaporoskiego.

Według ocen ISW rosyjskie dowództwo nadal próbuje otoczyć Orichów jednocześnie ze wschodu i zachodu. Równolegle okupanci podejmują próby przedostania się bezpośrednio do miasta.

Celem tych działań, zgodnie z raportem, jest stworzenie warunków do dalszego wznowienia operacji ofensywnych w kierunku Zaporoża.

Jednocześnie analitycy Instytutu Badań nad Wojną zauważają, że 4 i 5 listopada wojska rosyjskie kontynuowały ofensywę na kierunku Huliaipile, jednak nie odnotowały tam żadnych potwierdzonych zdobyczy terytorialnych.

Informacje te zawarte są w raporcie Instytutu Badań nad Wojną (ISW) z 5 listopada 2026 roku.

W ciągu ostatniej doby, 5 listopada, na froncie odnotowano 188 starć bojowych. Najwięcej ataków rosyjskie wojska przeprowadziły w rejonie Pokrowska — tam ukraińscy obrońcy odparli 16 szturmów.

Żołnierze sił specjalnych Głównego Zarządu Wywiadu przeprowadzili w obwodzie sumskim siedmiotygodniową operację o nazwie „Czebureczna”. W tym czasie ukraińscy żołnierze pokrzyżowali plany ofensywne rosyjskich wojsk, oczyścili 642 hektary terenu i zlikwidowali ponad setkę okupantów. Kolejnych 29 rosyjskich żołnierzy trafiło do niewoli.

Na kierunku Pokrowskim wojska rosyjskie kontynuują masowe szturmy, wysyłając do przodu duże siły piechoty. Nie udaje im się jednak przełamać linii obrony Sił Obronnych.

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