Od początku 2026 roku ukraińscy obrońcy zniszczyli 1004 rosyjskie czołgi. Tysięczny pojazd został zniszczony w tym roku.

Według danych Sztabu Generalnego średnia waga czołgów T-72, T-80 i T-90 wynosi 41–46 ton. Łączna masa metalu w tysiącu zniszczonych pojazdów wynosi około 45 tysięcy ton.

Dla porównania: do budowy metalowej konstrukcji Wieży Eiffla zużyto około 7300 ton żelaza. Oznacza to, że z metalu zniszczonych rosyjskich czołgów można by zbudować około sześciu takich wież.

W Sztabie Generalnym podkreślają, że za każdą zniszczoną maszyną stoi udaremniony szturm, utrzymane pozycje i uratowane życie ukraińskich żołnierzy.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 2 471 rosyjskich żołnierzy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane statystyki strat przeciwnika.

Przypomnijmy, że na kierunku Pokrowskim żołnierze 4. Brygady Operacyjnej „Rubizh” Gwardii Narodowej Ukrainy udaremnili kolejną próbę rosyjskich okupantów szturmu na ukraińskie pozycje z wykorzystaniem pojazdów opancerzonych i motocykli.

W ciągu ostatniej doby, 21 listopada, armia rosyjska straciła w wojnie przeciwko Ukrainie kolejne około 2310 żołnierzy. Ogółem od początku pełnej inwazji straty osobowe RF, według szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wyniosły około 1 miliona 637 tysięcy osób.

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