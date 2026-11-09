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Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły rosyjską stację zakłócającą sygnał Starlink oraz magazyny okupantów w obwodach donieckim i zaporoskim

UA NEWS 09 listopada 2026 17:36
Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły rosyjską stację zakłócającą sygnał Starlink oraz magazyny okupantów w obwodach donieckim i zaporoskim

W dniach 8 i 9 listopada, w nocy, oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na ważne obiekty wojskowe przeciwnika na tymczasowo okupowanych terytoriach. 

W szczególności w rejonie Sartany w obwodzie donieckim ukraińskie siły zbrojne zniszczyły rosyjską stację zakłócającą Starlink, za pomocą której najeźdźcy próbowali przerywać łączność satelitarną Sił Zbrojnych Ukrainy. 

Ponadto w pobliżu Tokmaku i Ostrikivki w obwodzie zaporoskim zniszczono magazyny amunicji Rosji, a w rejonie Krasnohorivki w obwodzie donieckim uderzono w magazyn środków materialno-technicznych armii rosyjskiej.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosyjskie siły okupacyjne rozmieściły nowe środki walki radioelektronicznej „Volna-Kupol-Garant” w celu przeciwdziałania działaniu systemu łączności satelitarnej Starlink. 

Na kierunku donieckim oddziały Sił Operacji Specjalnych (SSO) Ukrainy wykryły i zniszczyły rzadko spotykany rosyjski kompleks walki radioelektronicznej „Triada-2”.

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