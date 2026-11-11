11 listopada upamiętnia się ofiary I wojny światowej — jak na całym świecie obchodzi się Dzień Rozejmu

W środę, 11 listopada, w Belgii, Francji i Nowej Zelandii obchodzony będzie Dzień Rozejmu, a w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii – Dzień Pamięci o poległych na wojnach. Wszystkie te daty wiążą się z jednym wydarzeniem — zakończeniem działań wojennych podczas I wojny światowej 11 listopada 1918 roku. Tego dnia w różnych krajach odbywają się uroczystości upamiętniające, składa się kwiaty pod pomnikami i organizuje się minuty ciszy ku czci tych, którzy polegli na froncie.

Data ta ma konkretne podłoże historyczne. I wojna światowa trwała ponad cztery lata — od 1914 do 1918 roku. Brały w niej udział dziesiątki państw, a działania wojenne objęły znaczną część Europy oraz inne regiony świata. Wojna pochłonęła miliony ofiar, zniszczyła miasta i wioski oraz zmieniła losy całych pokoleń.

Jesienią 1918 roku Niemcy znalazły się w trudnej sytuacji i zaczęły szukać możliwości zakończenia działań wojennych. 11 listopada ich przedstawiciele podpisali porozumienie o zawieszeniu broni z państwami Antanty. Dokument podpisano o godz. 5:15 rano w wagonie kolejowym w lesie niedaleko francuskiego miasta Compiègne. Porozumienie przewidywało jednak, że zawieszenie broni wejdzie w życie nie od razu, lecz o godz. 11:00.

Właśnie dlatego w historii utrwaliła się symboliczna data – jedenasta godzina jedenastego dnia jedenastego miesiąca. W tym momencie na froncie zachodnim zamilkła broń, a żołnierze wreszcie mogli wyjść z okopów, które przez lata były ich domem. Dla milionów ludzi była to długo wyczekiwana wiadomość o zakończeniu działań wojennych. W miastach i wsiach trwały uroczystości, biły dzwony kościelne, ludzie wychodzili na ulice, śpiewali i obejmowali się. Jednocześnie dla wielu rodzin radość mieszała się z bólem: ich bliscy nie powrócili z frontu.

Ważne jest, aby zrozumieć, że rozejm nie oznaczał prawnego zakończenia I wojny światowej. Zatrzymał on działania wojenne na froncie zachodnim, ale formalnie kwestie pokoju rozstrzygano dopiero później. Jednym z głównych dokumentów stał się traktat wersalski, podpisany 28 czerwca 1919 roku. Jednak to właśnie 11 listopada stał się datą, z którą powiązano zakończenie najkrwawszego w tamtym czasie konfliktu zbrojnego.

Jak powstała tradycja upamiętniania poległych

Pierwszą rocznicę zawieszenia broni obchodzono już 11 listopada 1919 roku. W Wielkiej Brytanii król Jerzy V wezwał ludzi, by zatrzymali się na dwie minuty i poświęcili ten czas pamięci poległych. Ideą było na krótką chwilę przerwać codzienne zajęcia i dać każdemu możliwość wspomnienia tych, którzy nie powrócili z wojny.

Jednym z tych, którzy proponowali wprowadzenie takiej tradycji, był australijski dziennikarz Edward George Goni. W 1919 roku mieszkał w Londynie i napisał list do gazety Evening News, w którym zaproponował zorganizowanie pięciominutowej ogólnokrajowej ciszy. Mniej więcej w tym samym czasie podobną ideę wysunął południowoafrykański polityk Percy Fitzpatrick. Zwrócił on uwagę na to, że w Kapsztadzie praktykowano już minuty ciszy po wielkich stratach wśród żołnierzy.

Król Jerzy V poparł tę propozycję, ale po dyskusjach postanowiono, że będą to dwie minuty. 6 listopada 1919 roku zwrócił się do mieszkańców Imperium Brytyjskiego z apelem, by poświęcili ten czas na upamiętnienie poległych. Pierwsza taka ogólna uroczystość odbyła się 11 listopada tego samego roku. Od tego czasu dwie minuty ciszy stały się jedną z najbardziej znanych tradycji Dnia Rozejmu i Dnia Pamięci. W różnych krajach data ta stopniowo nabrała własnego znaczenia. W niektórych krajach pozostała przede wszystkim przypomnieniem o rozejmie z 1918 roku, a w innych przekształciła się w dzień upamiętnienia wszystkich żołnierzy, którzy zginęli podczas różnych wojen i konfliktów zbrojnych. Właśnie dlatego nazwy tego święta różnią się, choć mają wspólne podstawy historyczne.

Dzień Rozejmu w Belgii

W Belgii 11 listopada ma status święta państwowego i oficjalnie nazywa się Dniem Rozejmu — Armistice Day. Dla tego kraju data ta ma szczególne znaczenie, ponieważ terytorium Belgii stało się jednym z głównych miejsc działań wojennych podczas I wojny światowej. W sierpniu 1914 roku wojska niemieckie wkroczyły do Belgii, pomimo jej neutralności. Znaczna część kraju znalazła się pod okupacją, a miasta i wioski uległy zniszczeniu.

Belgowie oddają hołd żołnierzom poległym podczas wojny, a także wszystkim, którzy ucierpieli w wyniku okupacji i działań wojennych. Główne uroczystości odbywają się w Brukseli przy grobie Nieznanego Żołnierza przy Kolumnie Kongresowej. Pomnik ten poświęcony jest żołnierzom, których tożsamości i nazwisk nie udało się ustalić. Przybywają do niego przedstawiciele rodziny królewskiej, rządu, armii oraz społeczeństwa, aby złożyć wieńce i oddać hołd poległym.

Grób Nieznanego Żołnierza został urządzony w 1922 roku. Wówczas do Brukseli przywieziono szczątki pięciu nieznanych belgijskich żołnierzy, którzy polegli podczas I wojny światowej. Jeden z nich stał się symbolem wszystkich żołnierzy, którzy nie powrócili do domu. Podczas oficjalnych uroczystości przy pomniku odbywają się honory wojskowe, a przedstawiciele władz składają kwiaty.

Kolejnym miejscem związanym z pamięcią o I wojnie światowej jest belgijskie miasto Ypres. W jego pobliżu toczyły się jedne z najcięższych walk na froncie zachodnim. Przy Bramie Pamięci w Menin każdego wieczoru odbywa się ceremonia Last Post — odgrywany jest sygnał, który w tradycji wojskowej oznacza koniec dnia. Rytuał ten zapoczątkowano w 1928 roku, aby uczcić pamięć brytyjskich i innych żołnierzy, którzy polegli w tym regionie. Szczególną datą dla takich uroczystości pozostaje 11 listopada.

Francja upamiętnia poległych i oddaje hołd Nieznanemu Żołnierzowi

Dla Francji 11 listopada to nie tylko rocznica zawieszenia broni, ale także narodowy dzień pamięci. Po czterech latach wojny kraj poniósł ogromne straty ludzkie. Według oficjalnych francuskich szacunków zginęło około 1,4 miliona francuskich żołnierzy. Wiele miast i wsi zostało zniszczonych, a w rodzinach niemal każdego regionu byli zabici lub ranni.

Oficjalnie 11 listopada stał się dniem upamiętnienia zwycięstwa i pokoju w 1922 roku. Od tego czasu co roku w całym kraju odbywają się uroczystości przy pomnikach poległych. W Paryżu główne uroczystości odbywają się przy Łuku Triumfalnym, gdzie znajduje się grób Nieznanego Żołnierza. Jego szczątki sprowadzono z pól bitewnych I wojny światowej, aby symbolizowały wszystkich francuskich żołnierzy, którzy zginęli i pozostali niezidentyfikowani.

Jedną z najważniejszych francuskich tradycji jest wieczny ogień przy grobie Nieznanego Żołnierza. Po raz pierwszy zapalono go 11 listopada 1923 roku. Od tamtej pory płomień nie gaśnie, a każdego wieczoru przy pomniku odbywa się ceremonia jego ponownego zapalenia. Jest to symbol pamięci o ludziach, którzy zginęli na wojnie, oraz przypomnienie, że ich imiona i historie nie powinny zniknąć z pamięci kolejnych pokoleń.

Z czasem znaczenie tej daty uległo rozszerzeniu. W 2012 roku Francja uchwaliła ustawę, zgodnie z którą 11 listopada oddaje się cześć nie tylko poległym w I wojnie światowej, ale także wszystkim, którzy zginęli za Francję w różnych konfliktach. Dotyczy to zarówno żołnierzy, jak i cywilów, którym oficjalnie przyznano odpowiedni status. Dlatego podczas uroczystości wspomina się nie tylko wydarzenia z lat 1914–1918, ale także osoby, które zginęły w kolejnych wojnach i operacjach wojskowych.

We francuskich miastach i najmniejszych gminach ludzie gromadzą się również przy lokalnych pomnikach. Odczytuje się tam nazwiska poległych, składa wiązanki, odśpiewuje hymn narodowy i zachowuje minuty ciszy. W uroczystościach biorą udział wojskowi, weterani, uczniowie, przedstawiciele lokalnych władz oraz zwykli mieszkańcy. Dla wielu francuskich rodzin jest to również osobisty dzień pamięci o bliskich, którzy nie powrócili z wojny.

Jak obchodzi się Dzień Rozejmu w Nowej Zelandii

W Nowej Zelandii 11 listopada nazywa się również Dniem Rozejmu — Armistice Day. Kraj ten brał udział w I wojnie światowej po stronie aliantów, a tysiące Nowozelandczyków wyruszyło na wojnę poza granice ojczyzny. Jak na kraj o niewielkiej liczbie ludności, straty były bardzo dotkliwe. Dlatego wiadomość o zakończeniu działań wojennych w 1918 roku stała się ważnym wydarzeniem dla całego państwa.

Po ogłoszeniu rozejmu Nowozelandczycy wyszli na ulice, aby świętować zakończenie wojny. W miastach biły dzwony, grały orkiestry dęte, organizowano pochody i występy. W pierwszych uroczystościach uczestniczyli żołnierze, uczniowie, przedstawiciele lokalnych władz oraz zwykli mieszkańcy. Jednak uroczystości odbywały się w cieniu epidemii grypy hiszpańskiej, która wówczas zbierała żniwo w różnych częściach kraju. Ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się choroby w Auckland oficjalne uroczystości zostały nawet przełożone.

Dzisiaj główną tradycją jest minuta ciszy o godz. 11:00. W tym czasie ludzie zatrzymują się, aby upamiętnić poległych i zastanowić się nad skutkami wojny. Uroczystości upamiętniające odbywają się przy pomnikach wojskowych, na cmentarzach i w miejscach publicznych. Uczestniczą w nich żołnierze, weterani, przedstawiciele władz oraz rodziny poległych.

W 2026 roku narodowa uroczystość odbędzie się 11 listopada w Wellington, przy Narodowym Pomniku Wojskowym w parku Pukehu. Wydarzenie potrwa od godz. 10:45 do 11:30. Uczestnicy zgromadzą się, aby upamiętnić nie tylko ofiary I wojny światowej, ale także Nowozelandczyków, którzy zginęli w kolejnych konfliktach lub podczas operacji pokojowych. Organizatorzy podkreślają również, jak ważne jest, by pamiętać o urazach psychicznych i stratach, jakie pozostawia po sobie wojna, nawet gdy działania wojenne już dawno się zakończyły.

Dzień Pamięci w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii 11 listopada obchodzony jest Remembrance Day – Dzień Pamięci. Początkowo nazywano go Dniem Rozejmu, ponieważ głównym powodem ustanowienia tej daty było zakończenie działań wojennych podczas I wojny światowej. Po II wojnie światowej nazwa i znaczenie tego święta stopniowo uległy zmianie, aby uczcić nie tylko poległych w latach 1914–1918, ale także wszystkich żołnierzy, którzy oddali życie w kolejnych wojnach.

Jedną z najbardziej znanych tradycji są dwie minuty ciszy o godz. 11:00. W tym czasie w miastach i wsiach wstrzymuje się uroczystości, a ludzie pochylają głowy na znak szacunku dla poległych. Główna uroczystość odbywa się przy Kenotafie na Whitehall w Londynie. Jest to pomnik w kształcie pustego grobowca, poświęcony poległym na wojnach. Wieńce składają przed nim przedstawiciele rodziny królewskiej, rządu, sił zbrojnych oraz organizacji weteranów.

W brytyjskiej tradycji szczególne miejsce zajmują czerwone maki. Przypinane są one do ubrania w dniach poprzedzających 11 listopada oraz podczas uroczystości upamiętniających. Kwiat ten stał się symbolem, ponieważ po walkach na polach Flandrii i północnej Francji na zniszczonej ziemi masowo wyrastały dzikie maki. Ich czerwony kolor kojarzono z krwią poległych żołnierzy.

Kolejnym ważnym elementem brytyjskich tradycji jest Remembrance Sunday, czyli Niedziela Pamięci. Obchodzona jest w drugą niedzielę listopada, najbliższą 11 listopada. W 2026 roku przypada ona na 8 listopada. Tego dnia w całym kraju odbywają się również uroczystości, a główna uroczystość ma miejsce w Londynie przy Kenotafie. Tak więc w Wielkiej Brytanii uroczystości upamiętniające mogą odbywać się zarówno w niedzielę, jak i bezpośrednio 11 listopada.

Jak upamiętnia się poległych w Kanadzie

W Kanadzie 11 listopada nazywa się Remembrance Day, czyli Dzień Pamięci. Do 1931 roku data ta była oficjalnie znana jako Dzień Rozejmu. Właśnie wtedy parlament ustalił nazwę Remembrance Day, aby podkreślić szersze znaczenie tego wydarzenia. Od tego czasu Kanadyjczycy upamiętniają nie tylko uczestników I wojny światowej, ale także wszystkich żołnierzy, którzy zginęli podczas służby w różnych konfliktach.

Główna uroczystość odbywa się w stolicy, Ottawie, przy Narodowym Pomniku Wojskowym. Gromadzą się tam przedstawiciele władz, wojskowi, weterani, rodziny poległych oraz obywatele. Podczas uroczystości rozbrzmiewa sygnał Last Post, po którym następują dwie minuty ciszy. Następnie odgrywany jest sygnał muzyczny Rouse, składane są wieńce i odbywają się inne uroczyste obrzędy. W wielu miastach i gminach Kanady organizowane są własne uroczystości, w których uczestniczą szkoły, organizacje społeczne i lokalni mieszkańcy.

Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, ważnym symbolem tego dnia jest czerwony mak. Kanadyjczycy przypinają go do ubrania, najczęściej po lewej stronie, bliżej serca. Tradycja ta wiąże się z wierszem „Na polach Flandrii”, który w 1915 roku napisał kanadyjski lekarz wojskowy John McCrae. Służył on na froncie zachodnim i był świadkiem tego, jak na miejscach pochówku i zniszczonych polach wyrastały czerwone maki.

W Kanadzie mak to nie tylko symbol pamięci, ale także część kampanii charytatywnej. Przed 11 listopada wolontariusze i przedstawiciele organizacji weteranów rozdają symboliczne kwiaty i zbierają datki. Środki te przeznaczane są na pomoc weteranom, w szczególności na wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także na programy medyczne i społeczne. Tradycja ta ma zatem nie tylko znaczenie upamiętniające, ale także praktyczne.

Dzień Pamięci w Australii

W Australii 11 listopada obchodzony jest również Dzień Pamięci (Remembrance Day). Pierwotnie data ta nosiła nazwę Dnia Rozejmu (Armistice Day), ale po II wojnie światowej została przemianowana, aby uczcić pamięć poległych w obu wojnach światowych. Dzisiaj Australijczycy wspominają wszystkich rodaków, którzy zginęli lub ucierpieli podczas wojen, konfliktów zbrojnych i operacji pokojowych.

W kraju zachowała się tradycja minuty ciszy o godz. 11:00. W odróżnieniu od Wielkiej Brytanii i Kanady, gdzie zazwyczaj przestrzega się dwóch minut ciszy, w Australii oficjalne uroczystości często przewidują jedną minutę. W tym czasie ludzie zatrzymują się, aby upamiętnić poległych i oddać hołd tym, którzy służyli w wojsku. Główne uroczystości odbywają się przy Australijskim Pomniku Wojskowym w Canberze, a także przy pomnikach w miastach i mniejszych społecznościach.

Australijczycy używają również czerwonego maku jako symbolu pamięci. Noszą go na ubraniach lub składają przy grobach żołnierzy i pomnikach. Jednocześnie w kraju istnieją również inne symbole związane z pamięcią wojskową. Na przykład rozmaryn jest tradycyjnie używany podczas Dnia ANZAC, obchodzonego 25 kwietnia. Roślina ta kojarzy się z półwyspem Gallipoli, gdzie podczas I wojny światowej walczyli żołnierze australijscy i nowozelandzcy.

Kolejną cechą charakterystyczną australijskiej kultury upamiętniania jest ceremonialny sygnał Last Post. Wykonuje się go podczas uroczystości ku czci poległych, a także podczas pogrzebów wojskowych. Sygnał ten symbolizuje zakończenie służby i wieczny odpoczynek żołnierza. Po jego zakończeniu zwykle następuje minuta ciszy, a następnie rozbrzmiewa sygnał Rouse.

Dlaczego czerwony mak stał się symbolem pamięci

Czerwony mak stał się jednym z najbardziej znanych symboli pamięci o poległych podczas I wojny światowej. Podczas walk we Flandrii i na północy Francji ziemia została zniszczona przez wybuchy, a pola zamieniły się w kratery i okopy. Po ostrzałach gleba uległa przemieszaniu, a nasiona maku zyskały warunki do kiełkowania. Dlatego nawet pośród zniszczeń wiosną pojawiały się jaskrawoczerwone kwiaty.

Szczególną rolę w rozpowszechnieniu tego symbolu odegrał kanadyjski lekarz wojskowy John McCrae. W 1915 roku napisał wiersz „Na polach Flandrii”, poświęcony poległym żołnierzom. W wierszu tym maki rosną wśród krzyży na cmentarzach wojskowych i stają się symbolem pamięci o tych, którzy polegli na froncie. Utwór szybko zyskał popularność w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i innych krajach.

Po wojnie mak zaczęto wykorzystywać podczas uroczystości upamiętniających. W Wielkiej Brytanii spopularyzował go Królewski Legion Brytyjski, utworzony w 1921 roku. Z czasem tradycja ta rozprzestrzeniła się na Kanadę, Australię i inne kraje Wspólnoty Narodów. Dzisiaj ludzie kupują lub otrzymują maki w zamian za datki, przypinają je do ubrania, a po uroczystościach często pozostawiają je przy pomnikach.

Jednocześnie czerwony mak nie jest jedynym symbolem pamięci. We Francji, na przykład, ważne miejsce zajmuje chaber, czyli bleuet. Kojarzy się on z francuskimi żołnierzami i wsparciem dla weteranów. W różnych krajach mogą być używane własne kwiaty, wstążki i symbole upamiętniające, ale sens pozostaje ten sam – nie zapominać o ludziach, którzy zginęli na wojnie.

Ciekawostki dotyczące 11 listopada

Rozejm podpisano wczesnym rankiem. Dokument podpisano o godz. 5:15 w wagonie kolejowym w pobliżu Compiègne, ale działania wojenne miały się zakończyć dopiero o godz. 11:00.

Dwie minuty ciszy stały się tradycją w 1919 roku. Zostały wprowadzone przed pierwszą rocznicą zawieszenia broni. Pomysł poparł brytyjski król Jerzy V.

Pierwszą propozycję zgłosił Australijczyk. Dziennikarz Edward George Goni zaproponował pięć minut ciszy, ale ostatecznie ustalono, że będą to dwie minuty.

Czerwony mak wiąże się z wierszem kanadyjskiego lekarza. John McCrae napisał „Na polach Flandrii” w 1915 roku, a później kwiat ten stał się międzynarodowym symbolem pamięci.

We Francji wieczny ogień płonie od 1923 roku. Został zapalony przy grobie Nieznanego Żołnierza pod Łukiem Triumfalnym w Paryżu.

W Belgii istnieje własna tradycja upamiętniania przy Bramie Menin. W mieście Ypres co wieczór rozbrzmiewa sygnał Last Post ku czci poległych żołnierzy.

Nazwy świąt różnią się, ale data jest wspólna. W Belgii, Francji i Nowej Zelandii jest to Dzień Rozejmu, a w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii – Dzień Pamięci.

Zatem 11 listopada to dla tych krajów nie tylko historyczna data w kalendarzu. To dzień, w którym upamiętnia się miliony ludzi, których życie pochłonęła I wojna światowa, a także wszystkich, którzy zginęli w kolejnych konfliktach. Uroczystości, maki, wieńce i minuty ciszy pomagają zachować pamięć o przeszłości i przypominają o cenie, jaką społeczeństwa płacą za wojny.

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