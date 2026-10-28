Piętnaście mediów, stowarzyszeń dziennikarskich i organizacji broniących wolności prasy 28 października 2026 roku zwróciło się do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z apelem o poprawę dostępu dziennikarzy do dokumentów publicznych. Stało się to w związku z dochodzeniem Europejskiej Rzeczniczki Praw Obywatelskich w sprawie odmowy Komisji Europejskiej ujawnienia dokumentów dotyczących projektów infrastrukturalnych w Strefie Gazy, informuje Anadolu Agency.

Skarga dotycząca 17 dokumentów

W ubiegłym tygodniu Europejska Rzeczniczka Praw Obywatelskich Teresa Anjinho wszczęła dochodzenie w związku ze skargą EUobserver. Redakcja zwróciła się do Komisji Europejskiej o udostępnienie 17 dokumentów dotyczących finansowanych przez UE projektów infrastrukturalnych w Strefie Gazy.

Wniosek złożono w lutym w ramach dziennikarskiego śledztwa dotyczącego skali zniszczenia infrastruktury finansowanej przez UE na terytorium palestyńskim w wyniku izraelskich ataków. Komisja Europejska odmówiła ujawnienia materiałów, twierdząc, że nie ma ku temu nadrzędnego interesu publicznego. Późniejsze odwołanie EUobserver pozostało bez odpowiedzi.

Anjinho zwróciła się do Komisji Europejskiej o odpowiedź na skargę najpóźniej do 4 listopada. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, rzeczniczka samodzielnie zbada żądane dokumenty.

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Żądania wobec Komisji Europejskiej

W otwartym liście sygnatariusze nazwali ograniczenia dostępu do informacji „cichym kryzysem”. Oświadczyli, że dziennikarze regularnie spotykają się ze znacznymi opóźnieniami, wątpliwymi odmowami oraz dużą liczbą wyłączeń w dokumentach, przez co ujawnione materiały w dużej mierze tracą sens. Według nich Komisja Europejska w niektórych przypadkach nie przechowuje i nie archiwizuje właściwie ważnych dokumentów.

Organizacje wezwały do uchylenia wewnętrznych zasad proceduralnych Komisji Europejskiej z grudnia 2024 roku, które ich zdaniem utrudniły dostęp do dokumentów. Wezwały również do aktualizacji planu działania na rzecz poprawy dostępu dziennikarzy do informacji, w tym do wdrożenia zaleceń rzeczniczki i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wzmocnienia procedur rejestracji i archiwizacji dokumentów.

Wśród sygnatariuszy listu są Komitet Ochrony Dziennikarzy, EUobserver, Europejska i Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy, Follow the Money, Forbidden Stories, International Press Institute, Investigate Europe oraz PEN International.

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