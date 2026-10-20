15 lat od śmierci Muammara Kaddafiego: jak konfrontacja z Zachodem doprowadziła do upadku reżimu libijskiego

15 lat temu, 20 października 2011 roku, w libijskim mieście Syrta zginął Muammar Kaddafi – przywódca Libii, który sprawował władzę przez ponad cztery dekady. Jego reżim przetrwał międzynarodowe sankcje, oskarżenia o wspieranie terroryzmu, amerykańskie naloty oraz stopniowe zbliżenie z Zachodem, ale nie wytrzymał powstania z 2011 roku i operacji wojskowej NATO.

Ostatni dzień Kaddafiego stał się kulminacją konfliktu, który przez dziesięciolecia kształtował stosunki Libii ze Stanami Zjednoczonymi i państwami europejskimi.

UA.News opowiada, kim był Muammar Kaddafi, dlaczego stał się jednym z głównych przeciwników Waszyngtonu, jak Zachód przeszedł od sankcji do współpracy z reżimem libijskim, a następnie zaangażował się w operację wojskową, która zakończyła się upadkiem reżimu Kaddafiego.

Jak Kaddafi doszedł do władzy i przekształcił Libię w regionalną potęgę

Muammar Kaddafi urodził się w 1942 roku w pobliżu Syrty. Uzyskał wykształcenie wojskowe i 1 września 1969 roku stanął na czele grupy młodych oficerów, którzy obalili monarchię króla Idrisa I. W tym czasie król przebywał za granicą, a wojsko bez znaczącego oporu zbrojnego ustanowiło nową władzę.

Kaddafi ogłosił republikę, zrezygnował z zachodnich baz wojskowych i rozpoczął przebudowę państwa zgodnie ze swoją wizją polityczną. Opowiadał się za arabskim nacjonalizmem, socjalizmem i zjednoczeniem krajów arabskich, a później przedstawił swoją koncepcję ustroju politycznego w „Zielonej Księdze”.

Ważnym narzędziem wzmocnienia państwa stała się nacjonalizacja przemysłu naftowego oraz zwiększenie kontroli nad dochodami z wydobycia. Ropa zapewniła Libii środki na finansowanie programów państwowych, rozwój infrastruktury, edukacji i opieki zdrowotnej, a także na wzmocnienie armii i wspieranie sojuszników za granicą.

Jednocześnie system polityczny coraz bardziej skupiał się wokół samego Kaddafiego. Władze ograniczały działalność opozycji, prześladowały krytyków i stosowały represje. Kaddafi formalnie nie sprawował urzędu prezydenta w tradycyjnym rozumieniu, ale pozostawał faktycznym przywódcą kraju.

Jego polityka zagraniczna również wykraczała daleko poza granice Libii. Kaddafi wspierał różne ruchy rewolucyjne i ugrupowania zbrojne, ingerował w sprawy sąsiednich państw oraz starał się wzmocnić wpływy Trypolisu w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Przyniosło mu to sojuszników, ale jednocześnie zaostrzyło stosunki z rządami zachodnimi.

Dlaczego Kaddafi stał się przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych

Konflikt między Waszyngtonem a Trypolisem nasilił się w latach 70. i 80. Władze amerykańskie oskarżały libijski reżim o wspieranie ataków terrorystycznych, a Kaddafi krytykował politykę USA na Bliskim Wschodzie i próbował przeciwdziałać amerykańskim wpływom w regionie.

Jednym z najostrzejszych epizodów było zbombardowanie przez amerykańskie siły zbrojne libijskich obiektów w kwietniu 1986 roku. Prezydent USA Ronald Reagan uzasadnił tę operację jako odpowiedź na wybuch, do którego doszło 5 kwietnia w zachodnioberlińskiej dyskotece „La Belle”, odwiedzanej przez amerykańskich żołnierzy. W wyniku tego zamachu zginęły dwie osoby, a ponad 200 zostało rannych.

W przemówieniu skierowanym do Amerykanów 14 kwietnia 1986 roku Reagan oświadczył, że Stany Zjednoczone dysponują dowodami na udział reżimu libijskiego w tym ataku. Nazwał tę operację konieczną odpowiedzią na wsparcie terroryzmu ze strony Trypolisu. Prezydent USA podkreślił, że ataki były skierowane przeciwko obiektom wojskowym i infrastrukturze, którą Waszyngton wiązał z działalnością terrorystyczną.

Reagan ostrzegł również, że Stany Zjednoczone mogą ponownie użyć siły, jeśli ataki na obywateli amerykańskich będą trwały. Jego oświadczenie po nalotach na Libię odzwierciedlało oficjalne stanowisko Waszyngtonu: administracja postrzegała Kaddafiego jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

Amerykańskie siły powietrzne zaatakowały obiekty w Trypolisie i Bengazi. Uderzenia skierowano na lotniska wojskowe, koszary i inne obiekty, które Stany Zjednoczone uznały za powiązane ze wspieraniem terroryzmu. Podczas operacji Amerykanie stracili samolot F-111 wraz z dwoma członkami załogi.

Kaddafi przeżył bombardowanie i pozostał u władzy. Jednocześnie konflikt utrwalił jego wizerunek jako wroga Stanów Zjednoczonych, a Libia na długi czas znalazła się w międzynarodowej izolacji.

Kolejnym przełomowym wydarzeniem była katastrofa samolotu Pan Am 103 nad szkockim Lockerbie w grudniu 1988 roku. W wyniku wybuchu zginęło 270 osób — 259 pasażerów i członków załogi oraz 11 osób na ziemi. Śledztwo doprowadziło do libijskich służb specjalnych, a w 2001 roku sąd w Szkocji uznał byłego pracownika libijskiego wywiadu Abdelbaseta al-Megrahiego za winnego zabójstwa.

Kwestia odpowiedzialności Libii za ten zamach stała się jednym z głównych czynników prowadzących do nałożenia sankcji międzynarodowych. W 2003 roku władze libijskie zgodziły się wziąć na siebie odpowiedzialność za działania libijskich urzędników w sprawie lotu Pan Am 103 w celu uregulowania roszczeń odszkodowawczych rodzin ofiar.

Od izolacji do współpracy: dlaczego Zachód zmienił swoje podejście do Kaddafiego

Na początku pierwszej dekady XXI wieku stosunki Libii z państwami zachodnimi zaczęły się zmieniać. Kaddafi próbował wyjść z międzynarodowej izolacji, a jego rząd zgodził się na kroki, które otwierały drogę do zniesienia sankcji i przywrócenia stosunków gospodarczych.

W grudniu 2003 roku Libia ogłosiła rezygnację z programów rozwoju broni masowego rażenia i zgodziła się zdemontować odpowiedni sprzęt oraz systemy przenoszenia. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wysłały do kraju specjalistów w celu weryfikacji tych zobowiązań. Władze libijskie współpracowały również z organizacjami międzynarodowymi w zakresie programów chemicznych i jądrowych.

W notatce Departamentu Stanu USA dotyczącej stosunków z Libią zaznaczono, że decyzja Trypolisu o rezygnacji z programów broni masowego rażenia i systemów rakietowych w grudniu 2003 r. stworzyła podstawę do normalizacji stosunków dwustronnych.

W 2004 roku Waszyngton rozpoczął przywracanie kontaktów dyplomatycznych i gospodarczych z Libią, a w 2006 roku usunął ją z listy państw sponsorujących terroryzm. Zachodnie firmy ponownie zyskały szersze możliwości działania na libijskim rynku naftowym.

W ten sposób Kaddafi, który w latach 80. był jednym z głównych przeciwników Stanów Zjednoczonych, w następnej dekadzie stał się partnerem państw zachodnich w kwestiach nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia, walki z terroryzmem oraz współpracy energetycznej.

Jednak normalizacja stosunków nie oznaczała, że libijski system polityczny stał się demokratyczny. Kaddafi zachował osobistą kontrolę nad władzą, a swobody polityczne pozostawały ograniczone. To właśnie ten system znalazł się pod ostrzałem podczas Arabskiej Wiosny.

Arabska wiosna: jak powstanie przerodziło się w wojnę

W lutym 2011 roku w Bengazi, we wschodniej Libii, rozpoczęły się protesty przeciwko reżimowi Kaddafiego. Demonstracje odbywały się w szerszym kontekście Arabskiej Wiosny – fali powstań i protestów, która ogarnęła szereg krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Siły bezpieczeństwa użyły broni przeciwko protestującym. Konfrontacja szybko przerodziła się w zbrojne powstanie, a część wojska przeszła na stronę opozycji. W kraju ukształtowały się siły dążące do odsunięcia Kaddafiego od władzy.

Libijski przywódca odmówił ustąpienia ze stanowiska. Jego wojska kontynuowały działania zbrojne przeciwko opozycji, a oświadczenia rządowe i groźby wobec przeciwników reżimu wzmogły obawy społeczności międzynarodowej dotyczące ogromnych ofiar wśród ludności cywilnej.

26 lutego 2011 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 1970, wprowadzając embargo na dostawy broni do Libii oraz przekazując sprawę do rozpatrzenia Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Kolejnym krokiem była rezolucja nr 1973 z 17 marca, która zezwoliła państwom członkowskim ONZ na podjęcie „wszelkich niezbędnych środków” w celu ochrony osób cywilnych i miejscowości zagrożonych atakiem. Jednocześnie dokument ten wyraźnie wykluczał możliwość zagranicznej okupacji terytorium Libii.

W komunikacie dotyczącym przyjęcia rezolucji nr 1973 ONZ zaznaczyła, że decyzję poparło dziesięciu członków Rady Bezpieczeństwa, podczas gdy pięć państw wstrzymało się od głosu – Brazylia, Chiny, Niemcy, Indie i Rosja.

Rezolucja stworzyła podstawę prawną do ustanowienia strefy zakazu lotów oraz podjęcia działań wojskowych w celu ochrony ludności cywilnej. 19 marca międzynarodowa koalicja rozpoczęła ataki na siły Kaddafiego, aby powstrzymać ich postępy w kierunku bastionów rebeliantów. Początkowo operacją kierowały Stany Zjednoczone, a następnie dowództwo przejęło NATO.

Operacja NATO: od ochrony ludności cywilnej do upadku reżimu

31 marca 2011 r. NATO przejęło dowództwo nad międzynarodową operacją wojskową w Libii, która otrzymała nazwę „Unified Protector”. Jej oficjalnymi zadaniami były: zapewnienie embarga na dostawy broni, utrzymanie strefy zakazu lotów oraz ochrona ludności cywilnej przed atakami sił rządowych.

Lotnictwo Sojuszu atakowało obiekty wojskowe, sprzęt, systemy dowodzenia oraz pozycje, z których siły Kaddafiego mogły zadawać ciosy na obszary zamieszkane. Na morzu okręty NATO kontrolowały ruch statków, aby uniemożliwić dostarczanie broni i najemników do Libii.

W czerwcu 2011 roku ministrowie obrony państw NATO potwierdzili, że operacja będzie trwała tak długo, jak długo będzie istniało zagrożenie dla ludności cywilnej. We wspólnym oświadczeniu podkreślili, że celem jest powstrzymanie przemocy oraz umożliwienie Libijczykom samodzielnego określenia przyszłości swojego kraju.

Jednak przebieg wojny stopniowo zmienił sytuację na korzyść rebeliantów. Naloty osłabiały potencjał wojskowy sił rządowych, a opozycja posuwała się naprzód w kierunku Trypolisu. W sierpniu rebelianci zajęli stolicę, po czym Kaddafi stracił kontrolę nad większą częścią kraju.

Pozostał z niewielką grupą zwolenników i ostatecznie znalazł się w rodzinnym Syrcie, które stało się jednym z ostatnich ośrodków oporu. Miasto było areną intensywnych walk, a siły dawnego reżimu znalazły się w okrążeniu.

Później brytyjski parlament krytycznie ocenił przebieg interwencji. W raporcie Komisji Spraw Zagranicznych Izby Gmin z 2016 roku stwierdzono, że operacja, która rozpoczęła się jako ograniczona interwencja w celu ochrony ludności cywilnej, stopniowo przekształciła się w politykę zmiany reżimu bez odpowiedniej strategii stabilizacji Libii po upadku Kaddafiego.

W wnioskach z dochodzenia parlamentarnego zaznaczono, że rząd brytyjski nie przeprowadził odpowiedniej analizy charakteru powstania i opierał się na niepełnej ocenie sytuacji. Komisja doszła również do wniosku, że brak jasnej strategii po upadku reżimu przyczynił się do dalszego kryzysu politycznego i gospodarczego.

Ostatni dzień Kaddafiego

20 października 2011 roku Kaddafi próbował opuścić okolicę Syrty w kolumnie samochodów. Według danych NATO około godziny 08:30 czasu lokalnego lotnictwo Sojuszu zaatakowało 11 uzbrojonych pojazdów wojskowych, które poruszały się w ramach większej grupy liczącej około 75 pojazdów.

W oficjalnym komunikacie NATO dotyczącym ataku zaznaczono, że kolumna poruszała się z dużą prędkością i posiadała znaczną ilość zamontowanej broni oraz amunicji. Po pierwszym uderzeniu kolumna się rozproszyła, a część pojazdów kontynuowała jazdę. NATO przeprowadziło kolejne uderzenie na grupę pojazdów.

Sojusz podkreślił, że w momencie ataku nie wiedział o obecności Kaddafiego w kolumnie. W oświadczeniu zaznaczono również, że NATO nie miało na celu likwidacji konkretnej osoby, lecz działało w ramach mandatu ONZ dotyczącego ochrony ludności cywilnej.

Francuski minister obrony Gérard Longuet poinformował tego samego dnia, że francuski samolot oddał strzał ostrzegawczy, aby zatrzymać kolumnę, która próbowała opuścić Syrtę. Według niego francuska interwencja powstrzymała ruch pojazdów, po czym do akcji włączyli się libijscy bojownicy z władz przejściowych.

Generał-porucznik Charles Bouchard, dowodzący operacją NATO „Unified Protector”, wyjaśnił podczas briefingu 24 października, że Sojusz nie wiedział o obecności Kaddafiego w kolumnie. Stwierdził, że wojskowi obawiali się, iż kolumna z uzbrojonymi pojazdami będzie mogła połączyć się z pozostałymi siłami reżimu i ponownie stanowić zagrożenie dla miejscowości.

„Nie mieliśmy pojęcia, że Kaddafi znajdował się na pokładzie” – wyjaśnił Bouchard, komentując okoliczności ataku. Według niego zadaniem było rozbicie kolumny na mniejsze grupy i zatrzymanie jej ruchu.

Po uderzeniach Kaddafi i jego zwolennicy znaleźli się pod ostrzałem libijskich rebeliantów. Według danych organizacji Human Rights Watch część grupy próbowała ukryć się w pobliżu rur odwadniających. Kaddafiego znaleziono żywego, ale rannego; bojownicy zaczęli go bić i ciągnąć za włosy. Okoliczności jego śmierci po schwytaniu pozostają przedmiotem śledztwa.

Były osobisty kierowca Kaddafiego, Huneish Nasr, który służył mu przez około 30 lat, opowiedział później dziennikarzom, że widział libijskiego przywódcę na krótko przed jego schwytaniem. W wywiadzie dla „The Guardian” wspominał: „Wszystko wybuchało”. Według kierowcy Kaddafi nie wyglądał na przestraszonego, ale wydawał się nie wiedzieć, co dalej robić. Nasr opowiedział, że widział, jak rebelianci otoczyli byłego przywódcę przy rurze odprowadzającej wodę, po czym sam stał się ofiarą ataku.

Jak Stany Zjednoczone zareagowały na śmierć Muammara Kaddafiego

Po doniesieniach o śmierci Kaddafiego prezydent USA Barack Obama wygłosił oświadczenie w Białym Domu. Nazwał śmierć libijskiego przywódcy zakończeniem „długiego i bolesnego rozdziału” dla narodu libijskiego i podkreślił, że przyszłość kraju będzie teraz zależała od samych Libijczyków.

Obama przypomniał, że Stany Zjednoczone i sojusznicy interweniowali po tym, jak siły rządowe zaczęły tłumić powstanie, a społeczność międzynarodowa obawiała się ogromnych ofiar wśród ludności cywilnej. Podkreślił również, że w ramach tej operacji amerykańskie siły zbrojne nie stacjonowały na terytorium Libii, a główną rolę w dalszej kampanii odegrało NATO.

„Dzisiaj możemy ostatecznie stwierdzić, że reżim Kaddafiego dobiegł końca” – oświadczył Obama 20 października 2011 roku. Jednocześnie ostrzegł, że przed Libią stoją trudne zadania związane z budową nowego państwa.

Tego samego dnia sekretarz stanu USA Hillary Clinton, reagując na wiadomość o śmierci Kaddafiego, zażartowała przed dziennikarzami: „Przybyliśmy, zobaczyliśmy, on zginął” – parafrazując słynne słowa Juliusza Cezara. Później w wywiadzie oświadczyła, że popiera dochodzenie w sprawie okoliczności śmierci libijskiego przywódcy i wezwała do poczekania na jego wyniki.

Czy Kaddafi został stracony po schwytaniu?

Po opublikowaniu nagrań wideo przedstawiających momenty schwytania Kaddafiego pojawiły się pytania dotyczące legalności jego śmierci. Na nagraniach widać było, że były przywódca znajdował się w rękach rebeliantów jako żywy, a wokół niego zgromadził się tłum uzbrojonych bojowników. Później jego ciało przewieziono do Misraty, gdzie wystawiono je na widok publiczny.

Organizacja Human Rights Watch przeprowadziła własne dochodzenie i opublikowała w październiku 2012 r. raport pt. „Death of a Dictator: Bloody Vengeance in Sirte”. Organizacja przeanalizowała nagrania wideo, zdjęcia oraz zeznania osób, które były na miejscu wydarzeń.

Obrońcy praw człowieka doszli do wniosku, że Kaddafi został schwytany żywy, a następnie pobity i ranny. Jednocześnie nie udało im się ostatecznie ustalić, czy zmarł on w wyniku obrażeń odniesionych podczas pobicia, czy też w wyniku rany postrzałowej zadanej później. Organizacja wezwała do przeprowadzenia pełnego śledztwa w sprawie ewentualnej egzekucji pozasądowej.

W raporcie wspomniano również o śmierci dziesiątek innych zatrzymanych w Syrcie. Human Rights Watch udokumentowała oznaki możliwych egzekucji osób znajdujących się pod kontrolą ugrupowań rebeliantów i stwierdziła, że władze libijskie nie zapewniły odpowiedniego śledztwa w tych sprawach.

Jak zakończyła się operacja NATO

Po śmierci Kaddafiego i zdobyciu Syrty NATO zaczęło wycofywać się z operacji wojskowej. 28 października 2011 r. Rada Północnoatlantycka potwierdziła decyzję o zakończeniu operacji „Unified Protector” pod koniec miesiąca. Ostatni lot samolotu obserwacyjnego AWACS odbył się o północy 31 października czasu libijskiego.

Według oficjalnych danych Sojuszu w trakcie operacji NATO wykonało ponad 26 500 lotów, z czego ponad 9700 stanowiły loty bojowe. Misja trwała 222 dni.

Upadek reżimu nie przyniósł jednak Libii stabilności. Po śmierci Kaddafiego kraj stanął w obliczu walk między ugrupowaniami zbrojnymi, rozłamu w instytucjach politycznych, rozprzestrzeniania się broni oraz nowych konfliktów o kontrolę nad terytoriami i zasobami ropy naftowej. Władze centralne nie zdołały w pełni podporządkować sobie licznych ugrupowań, które odegrały rolę w obaleniu reżimu.

W 2016 roku prezydent USA Barack Obama, oceniając skutki interwencji, skrytykował europejskich sojuszników za niewystarczającą uwagę poświęconą odbudowie Libii po upadku Kaddafiego. Obama uznał brak odpowiedniej strategii po zakończeniu operacji za jeden z głównych problemów zachodniej polityki wobec tego kraju.

Śmierć Kaddafiego zakończyła jego 42-letnie rządy, ale nie rozwiązała kluczowych problemów Libii. Operacja wojskowa, rozpoczęta pod hasłem ochrony ludności cywilnej, pomogła rebeliantom pokonać reżim, jednak międzynarodowi partnerzy nie zapewnili skutecznego planu stabilizacji kraju.

15 lat po śmierci libijskiego przywódcy jego upadek pozostaje jednym z najbardziej wymownych przykładów tego, jak zmiana władzy siłą może zakończyć się długotrwałym okresem niestabilności politycznej.

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