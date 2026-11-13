19-letni piłkarz Red Bull Salzburg Bartosz Mazurek może zadebiutować w reprezentacji Polski w meczu Ligi Narodów przeciwko Rumunii, który ma się odbyć w Bukareszcie w Rumunii. Przed spotkaniem zaplanowanym na sobotę na godzinę 20:45 wziął udział w oficjalnej konferencji prasowej razem z selekcjonerem Polaków Janem Urbanem.

Emocje przed możliwym debiutem

Mazurek powiedział, że przed potencjalnym pierwszym meczem w reprezentacji odczuwa przede wszystkim ekscytację, a nie zdenerwowanie. Jak zaznaczył, możliwość gry na dużym stadionie była jedną z przyczyn, dla których zaczął uprawiać piłkę nożną, dlatego taka atmosfera go motywuje.

O wystąpieniu młodego zawodnika na przedmeczowej konferencji prasowej poinformował Interia Sport. Serwis zaznacza, że reprezentacja Polski podczas listopadowego zgrupowania rozegra dwa ostatnie mecze Dywizji B Ligi Narodów — z Rumunią i Szwecją.

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Droga do powołania

Piłkarz opowiedział, że jeszcze rok temu uznałby powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski za coś abstrakcyjnego. Wówczas, jak sam powiedział, nie wykorzystał rzutu karnego w trzeciej lidze, jednak był przekonany o swoich możliwościach i wierzył, że może trafić do reprezentacji narodowej.

Mazurek nie składał konkretnych obietnic przed meczem z Rumunią. Oświadczył, że jeśli otrzyma szansę, wyjdzie na boisko i pokaże swoje najmocniejsze strony.

Znaczenie meczów Ligi Narodów

Według serwisu wyniki spotkań z Rumunią i Szwecją określą końcowe miejsce polskiej drużyny w Lidze Narodów, a także koszyk, do którego trafi podczas losowania kwalifikacji do mistrzostw Europy.

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