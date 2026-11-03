W Polsce 47% respondentów nie wierzy, że obecna koalicja rządowa kierowana przez Donalda Tuska pozostanie u władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Takie wyniki badania Instytutu Badawczego Pollster, przeprowadzonego na zlecenie gazety Super Express, podaje RMF24.

Wyniki sondażu

W możliwość ponownego wyboru obecnej koalicji wierzy 30% uczestników badania. Kolejne 23% respondentów oświadczyło, że nie potrafi przewidzieć wyniku przyszłych wyborów.

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Czynniki publicznego sceptycyzmu

Specjalista ds. marketingu politycznego Sergiusz Trzeciak w komentarzu dla Super Express powiązał nastroje respondentów z trudnościami gospodarczymi, kryzysem w systemie ochrony zdrowia oraz napięciami wewnątrz koalicji. Jego zdaniem w społeczeństwie narasta wrażenie słabości obecnego rządu, podczas gdy siły prawicowe umacniają swoje pozycje.

RMF24 zwraca również uwagę na częste spory między rządem a prezydentem Karolem Nawrockim, który, według redakcji, blokuje kluczowe inicjatywy ustawodawcze. Wśród problemów najczęściej wymienianych w tym kontekście są rosnące koszty życia, wyższe ceny energii oraz niepewność dotycząca stanu budżetu państwa.

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