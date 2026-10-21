W Polsce 66,5% uczestników sondażu IBRiS dla gazety Rzeczpospolita stwierdziło, że polityka prezydenta USA Donalda Trumpa nie służy interesom kraju. Informuje o tym Interia. Spośród osób, które negatywnie oceniły wpływ działań amerykańskiego prezydenta, 36,9% odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a 29,6% wybrało wariant „raczej nie”.

Politykę Trumpa wobec Polski pozytywnie ocenia 19,4% ankietowanych. Wśród nich 4,4% jest przekonanych, że służy ona krajowi, a kolejne 15% skłania się ku takiej opinii. 14,1% respondentów nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

Oceny wyborców partii

Jak zauważa Rzeczpospolita, wśród elektoratów partii, na które głosowano w wyborach w 2023 roku, nie ma żadnego, w którym większość popierałaby działania Trumpa. Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej — Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 — negatywną ocenę wyraziło 87,2%, a pozytywną — 4,5%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wśród zwolenników partii opozycyjnych — Prawa i Sprawiedliwości, Razem, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej — opinie były bardziej podzielone. Jednocześnie przeważały oceny negatywne: wyraziło je 49% respondentów, podczas gdy 36,3% pozytywnie oceniło politykę prezydenta USA.

Zwolennicy Nawrockiego i Brauna

W podziale według głosowania w ostatnich wyborach prezydenckich pozytywne oceny przeważały tylko wśród zwolenników Karola Nawrockiego i Grzegorza Brauna. Najwyższe poparcie dla polityki Trumpa odnotowano wśród wyborców Brauna — 53%. W elektoracie Nawrockiego odsetek ocen negatywnych był najniższy i wyniósł 37%.

Jednocześnie 85% zwolenników Sławomira Mentzena negatywnie oceniło działania Trumpa. Wśród wyborców Adriana Zandberga i Magdaleny Biejat poparcie dla polityki prezydenta USA było bliskie zeru, a wśród zwolenników Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni również przeważały oceny negatywne. Badanie przeprowadzono 16–17 października 2026 roku na próbie 1068 osób.

Czytaj nas na