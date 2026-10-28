Około 7 milionów mieszkańców Los Angeles w USA 9 stycznia 2025 roku było narażonych na stężenia ołowiu przekraczające 50 nanogramów na metr sześcienny powietrza z powodu dymu z pożaru Eaton. To około 80 razy więcej niż zwykły atmosferyczny poziom ołowiu na obszarze obserwacji, informuje ScienceAlert, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Science Advances.

Pomiary zanieczyszczenia

7 stycznia 2025 roku wiatry Santa Ana rozprzestrzeniły płomienie z kanionu Eaton do Altadeny. W okolicy spłonęło ponad 9 tysięcy budynków, a także pojazdy i urządzenia elektroniczne. Stacja monitorowania składu powietrza Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego w Pico Rivera, położona na południe od miejsca powstania pożaru, rejestrowała zanieczyszczenie w czasie rzeczywistym.

Jakość powietrza była najgorsza w ciągu pierwszych dwóch dni pożaru. Mieszkańcy wschodniej części Los Angeles i doliny San Gabriel byli narażeni na najwyższe średnie dobowe stężenia ołowiu. W normalnych warunkach średnie dobowe stężenie ołowiu w Pico Rivera wynosi 0,6 nanograma na metr sześcienny.

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Różnica w porównaniu z pożarami naturalnymi

Oprócz ołowiu w dymie wykryto wysokie stężenia chloru, bromu, cynku, miedzi i arsenu. Autorzy pracy wskazują, że pożary na obszarach miejskiej zabudowy mają inny skład chemiczny emisji niż te, które obejmują głównie lasy lub tereny trawiaste: paliły się domy mieszkalne, transport i infrastruktura.

Naukowcy porównali te dane z pożarem w Riverside w 2024 roku, który występował niemal wyłącznie na terenie porośniętym roślinnością. W dymie z Eaton stężenie ołowiu było 50 razy wyższe, chloru i bromu — siedem razy wyższe, cynku — cztery razy wyższe, a miedzi i arsenu — trzy razy wyższe.

Naukowcy przypuszczają, że szczególnie toksyczny skład emisji mógł być związany z tym, że wiele domów w Altadenie zbudowano w pierwszej połowie XX wieku, gdy powszechnie stosowano farby ołowiowe i bromowane środki zmniejszające palność. Konsekwencje dla zdrowia tak krótkotrwałego, lecz intensywnego narażenia są obecnie nieznane. Badacze wezwali również do przeprowadzenia badań epidemiologicznych, w szczególności dotyczących dzieci i innych grup wrażliwych.

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