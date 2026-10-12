W Australii nawet 78 tys. osób w wieku 65 lat i starszych może zrezygnować z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w latach 2029–2030 z powodu proponowanego przez rząd federalny ograniczenia ulgi na takie polisy. Poinformowało o tym ABC News, powołując się na analizę Departamentu Zdrowia opublikowaną na wniosek złożony na podstawie przepisów o wolności informacji.

Prognoza Departamentu Zdrowia

Propozycja rządu przewiduje ograniczenie ulgi na prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla Australijczyków w wieku 65 lat i starszych. Oczekuje się, że pozwoli to zaoszczędzić około 3 mld dolarów na finansowanie innych potrzeb systemu opieki nad osobami starszymi.

Według szacunków resortu w latach 2028–2029 z ochrony ubezpieczeniowej zrezygnuje 44 tys. osób. Już w następnym roku liczba ta może wzrosnąć do 78 tys. W ministerstwie podkreślono, że liczba 44 tys. odzwierciedla początkowy efekt polityki w określonym momencie, a wszystkie wyliczenia są obarczone niepewnością, ponieważ opierają się na danych historycznych i modelach zachowań, które mogą się zmienić w nowych warunkach.

Spór wokół projektu ustawy

Koalicja, która obiecała zablokować projekt ustawy w Senacie, oskarżyła ministra zdrowia Marka Butlera o powoływanie się wyłącznie na niższą prognozę. Minister zdrowia w gabinecie cieni Anne Ruston oświadczyła, że minister albo nie zapoznał się z własnymi dokumentami, albo wprowadzał starszych Australijczyków w błąd.

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Zmiany krytykowały również stany i terytoria, rzecznicy interesów osób starszych oraz branża prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Wyrażali oni obawy dotyczące możliwego dodatkowego obciążenia publicznego systemu ochrony zdrowia i wpływu na wrażliwe osoby starsze.

Według danych Departamentu Zdrowia zmiany dotkną ponad 3,2 mln starszych Australijczyków, z których około 2 mln ma roczny dochód niższy niż 37 tys. dolarów. Parlamentarne Biuro Budżetowe wcześniej szacowało, że około 1,6 mld dolarów prognozowanych oszczędności zostanie uzyskane kosztem emerytów. Partia Zielonych oświadczyła, że nie poprze projektu ustawy w obecnym brzmieniu i rozważa zwolnienie emerytów ze zmian.

Rząd Australii oświadczył, że dąży do uczynienia ulg na prywatne ubezpieczenia bardziej sprawiedliwymi i przeznaczy wszystkie zaoszczędzone środki na dodatkowe miejsca w placówkach opieki, pakiety usług oraz poprawę pomocy dla osób starszych.

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