Armia USA poinformowała, że 97% jej żołnierzy przeszło obowiązkową komputerową ocenę zdrowia poznawczego. Testy wprowadzono, aby śledzić skutki oddziaływania fal uderzeniowych i monitorować stan mózgu wojskowych przez cały okres służby, podaje Defense News.

Co sprawdza test

Neurocognitive Assessment Tool to komputerowe narzędzie oceniające uwagę, koncentrację, szybkość reakcji, pamięć, szybkość przetwarzania informacji i podejmowanie decyzji. Armia zaczęła przeprowadzać takie oceny w 2024 roku po doniesieniach, że regularne szkolenia z użyciem broni mogą wpływać na mózg, w tym powodować urazy czaszkowo-mózgowe.

Żołnierze służby czynnej, Gwardii Narodowej i rezerwy na stanowiskach o podwyższonym ryzyku przechodzą test co roku, począwszy od niedługo po rozpoczęciu służby. Do tej grupy należą między innymi saperzy bojowi, specjaliści od neutralizacji materiałów wybuchowych oraz wojskowi pracujący z ciężkimi systemami uzbrojenia. Pozostali żołnierze muszą przechodzić ocenę raz na trzy lata.

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Monitorowanie w trakcie służby

Personel medyczny wykorzystuje wyniki do obserwowania stanu poznawczego żołnierzy przez całą ich karierę oraz wykrywania istotnych zmian, w tym możliwych urazów mózgu. Zastępca sekretarza armii USA ds. infrastruktury, energii i środowiska Jordan Gillis oświadczył, że bazowe wyniki testu umożliwiają śledzenie zmian szybkości reakcji i pamięci, a w razie potrzeby pomagają w leczeniu.

Armia planuje także opublikować dyrektywę dotyczącą tego narzędzia i szerszego programu kontroli nadciśnienia. Przewiduje ona ocenę zagrożeń, rejestrowanie ekspozycji, ograniczanie ryzyka, monitorowanie poznawcze, ewidencjonowanie informacji, zgłaszanie chorób i urazów oraz szkolenia.

We wrześniu amerykańskie Government Accountability Office poinformowało, że Departament Obrony boryka się z niedoborem personelu i technologii do przeprowadzania bazowych ocen poznawczych. W kwietniu Pentagon ogłosił roczny program pilotażowy nowego narzędzia w formie aplikacji, które ma zmniejszyć zapotrzebowanie na zasoby i poprawić śledzenie ekspozycji.

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