Acura wypuści w USA 700 samochodów Integra Type S Heritage Edition roku modelowego 2027, pomalowanych na ekskluzywny kolor Blazing Phoenix Yellow. Limitowana wersja jest poświęcona Acurze Integra Type R generacji DC2, sprzedawanej na rynku amerykańskim pod koniec lat 90., informuje Motor1.

Heritage Edition zadebiutowała 14 listopada podczas wydarzenia Super Street After Dark w Santa Ana w Kalifornii. Samochody mają trafić do dealerów Acury w grudniu równocześnie ze zaktualizowaną standardową wersją Integra Type S roku modelowego 2027.

Cena i technika

Cena Acura Integra Type S Heritage Edition zaczyna się od 58 295 dolarów amerykańskich z dostawą. To o 2300 dolarów więcej niż zwykła Integra Type S, której cena wynosi 55 995 dolarów z dostawą.

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Nie przewidziano zmian technicznych dla serii specjalnej. Wszystkie modele Integra Type S z 2027 roku są wyposażone w 2,0-litrowy czterocylindrowy silnik turbodoładowany o mocy 320 koni mechanicznych i momencie obrotowym 310 lb-ft. Moc jest przekazywana na przednie koła za pośrednictwem sześciobiegowej manualnej skrzyni biegów; dla tego modelu nie oferuje się automatycznej skrzyni biegów.

Szczegóły serii specjalnej

Kluczową cechą Heritage Edition jest kolor Blazing Phoenix Yellow, niedostępny dla innych wersji Integry roku modelowego 2027. Samochód otrzymał również tytanową gałkę zmiany biegów, 19-calowe dziesięcioramienne koła z miedzianym wykończeniem oraz czarne emblematy Type S.

Standardowa Integra Type S również została zaktualizowana: ma błyszczące czarne koła, czarne obudowy lusterek i żółte zaciski hamulcowe. Produkcja Integra Type S znajduje się w Marysville w stanie Ohio, a silnik K20C dostarcza zakład Hondy w Annie w stanie Ohio.

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