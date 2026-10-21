Amerykańska Administracja Ubezpieczeń Społecznych poinformowała o skorygowaniu milionów wpisów w bazie numerów ubezpieczenia społecznego, w tym danych o obywatelstwie i datach zgonu. Jak podaje The Hill, agencja zaktualizowała około 25 mln wpisów, w których brakowało informacji o obywatelstwie.

Weryfikacja danych o obywatelstwie

Do aktualizacji tych wpisów wykorzystano między innymi system SAVE — usługę Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA przeznaczoną do ustalania uprawnień do udziału w niektórych programach federalnych. Administracja Ubezpieczeń Społecznych poinformowała również, że koryguje kolejne 8,5 mln wpisów z niedokładnym statusem obywatelstwa.

Według agencji od początku administracji prezydenta Donalda Trumpa skorygowała ona niemal 15% wszystkich aktywnych numerów ubezpieczenia społecznego. Komisarz Administracji Ubezpieczeń Społecznych Frank Bisignano oświadczył, że dokładność tej bazy jest ważna dla właściwego świadczenia usług publicznych i zapobiegania oszustwom w programach federalnych.

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Dane o zgonach

Oddzielnie agencja dodała do wpisów 17 mln dat zgonu. W tym celu wykorzystano wewnętrzne systemy Administracji Ubezpieczeń Społecznych oraz dane Departamentu Stanu USA. Bisignano nazwał te działania pierwszą inicjatywą na taką skalę, mającą na celu zapewnienie integralności wpisów w systemie numerów ubezpieczenia społecznego.

SAVE przyciągnął większą uwagę po tym, jak prezydent Trump polecił Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego zapewnić urzędnikom wyborczym zasoby do weryfikacji obywatelstwa wyborców. Wcześniej sędzia federalny zablokował zarządzenie, zgodnie z którym stany miały przekazywać Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego listy wyborców w celu wykrycia na nich osób niebędących obywatelami USA za pomocą tej technologii, jednak decyzja sądu nie wstrzymała działania samej usługi.

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