Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa ogłosiła kontrolę dziewięciu uniwersytetów pod kątem podejrzeń o oszustwa związane z wizami J-1, z których korzystają głównie zagraniczni badacze po doktoracie. Dochodzenie prowadzi Departament Pracy USA, podaje STAT News.

Jakie uniwersytety są sprawdzane

O rozpoczęciu kontroli 8 października podczas briefingu poinformował wiceprezydent USA J.D. Vance. Wymienił Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Yale, Uniwersytet Stanforda i Uniwersytet Browna, Kalifornijski Instytut Technologiczny, Uniwersytet Stanowy Arizony, Massachusetts Institute of Technology, Uniwersytet w Pittsburghu oraz Uniwersytet Kalifornijski w Davis.

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Stanowisko wiceprezydenta

Vance oświadczył, że uniwersytety te rzekomo niewłaściwie wykorzystują wizy J-1 — główną kategorię wiz dla zagranicznych badaczy po doktoracie. Według jego twierdzeń placówki pozyskują dzięki takim wizom tanią siłę roboczą zamiast amerykańskich badaczy. Wiceprezydent twierdził również, że obniża to wynagrodzenia amerykańskich doktorantów i naukowców.

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